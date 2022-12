ŽELIM DA IZGLEDAM KAO DOBRODRŽEĆA STARIJA GOSPOĐA! Goca Tržan progovorila o OPERACIJAMA - evo šta bi JEDINO promijenila!

Goca Tržan do sada nije odlazila pod nož, a ukoliko bude odlučila da se podvrgne operaciji, zna tačno šta će promijeniti na svom tijelu.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Goca Tržan je uvijek iskrena pred kamerama, a i kada se ugase ostaje svoje, pa se i kod kuće ne ponaša drugačije. Ponosna je na svoju naslednicu Lenu, a o tome koliko je teško u današnje vrijeme biti mama jedne tinejdžerke govorila je u medijima.

"Mnogo joj skrećem pažnju, jer mislim da je to izuzetno važno. Mnoge svjetske kompanije se bave grumingom djece za neke određene stvari, od 'Diznija' preko raznoraznih reklama. To ako pogledate sve je brzo, djeca se oblikuju, od toga kakve će seksualne sklonosti imati, do toga šta će da jedu i kupuju. Kad kažem gruming, ne mislim samo u seksualnom smislu, već i za buduće potrošače. Ovo društvo se svelo samo na to, koliko si potrošio, koliko zaradio, sve je materijalno, to je komično", smatra pjevačica.

"Provjeravala sam s kim ulazi u kontakt. Sada ima šesnaest godina i vidim da se dopisuje sa svojim vršnjacima, koje poznaje. Nekoliko puta je imala čudne upade, od nekih čudnih ljudi, pa mi je pokazala, pa smo mi prijavili profil, da je neprijateljski. Ne u smislu da joj je neko slao neke ružne poruke, prosto vidim po načinu pisanja da to nije neko dijete koje piše, to je jezivo", otkrila je Goca Tržan, koja smatra da roditelji ne posvećuju dovoljno vremena kontrolisanju dece na duštvenim mrežama, a da to može fatalno da se završi.

"Odmah sam prijavila profil i to je to, policija nema vremena da se bavi time, niti je bilo toliko strašno, ali roditelji moraju da obrate pažnju na to. Djeca su zaista osjetljiva, traže pažnju, a sve manje dobijaju pažnju od roditelja koji su zaokupljeni time da zarade novac, da plate sve što mora da se plati. S druge strane, često i oni sami 'zabodu' uz socijalne mreže i za televizorom. Djeca vape za pažnjom i svako kada im pruži malo zrno pažnje na društvenim mrežama, to može da se fatalno završi", izjavila je Goca, čiji bivši suprug, a Lenin otac Ivan Marinković učestvuje u aktuelnoj sezoni Zadruge međutim, u njihovom domu to ne gleda i da njena ćerka i ne zna da je otac spominje u rijalitiju.

Goca je istakla da i te kako voli da se sređuje i da posle toliko godina ta želja nije nestala, ali da ima stilistu, jer stvari koje će na kraju baciti ili podijeliti, ne želi da kupuje: "Kada obučem košulju, meni dođe kao haljina, a Breni bi bila kao košulja, ipak sam niska žena. Volim da se pirlitam, ipak sam žensko, to je nekako u mojoj prirodi. Imam stilistu koji mi donese garderobu, jer mi je to jeftinije da platim, nego da kupujem, ovo je preskupo za jedno nošenje, nepotrebno. Pazim na trošenje i inače, trudim se da budem što ekonomičnija kada je garderoba u pitanju zato što sam toliko u životu potrošila i na kraju to sve podijelila i bacila. U našem poslu je to neisplativo".

Kada je riječ o estetskim korekcijama i plastičnim operacijama, pjevačica priznaje da do sada nije bila pristalica takvog vida uljepšavanja, ali ima jedna stvar koju bi voljela da promijeni na sebi.

"Još uvijek se nisam operisala, tako da to nije tajna. Dobar antiejdž ljekar, koji vas ne 'puni' za sve pare i koji radi sve sa mjerom, da to izgleda pristojno, mi je okej. Nikada nisam željela da mi se promijeni lični opis. Sve to možeš da baciš, ako nemaš unutrašnju sreću i nisi zadovoljan sobom, kakav god da si. Tada nema te šminke, garderobe, koja može da ti pomogne. Da sam htjela da se odlučim na operaciju do sada bih to uradila, ako išta budem radila to bi bila liposukcija stomaka i struka, a lice ne, nema potrebe. Danas je sve izmišljeno, proizvodi s kojima možeš da se održavaš, ali svakako ne želim da izgledam kao djevojčica od dvadeset i pet godina, to prepuštam djevojčicima u tim godinama, želim da izgledam kao dobrodržeća starija gospođa", iskrena je bila Goca Tržan. A da to i jeste, uvjerite se na fotografijama: