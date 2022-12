OTKRILA NAJINTIMNIJE DETALJE IZ SPAVAĆE SOBE! Goca priznala šta pomisli kada vidi GOLOG muža - "Svaki put kad ušeta..."

Goca Tržan poznata je kao jedna od pevačica koja nema "dlake na jeziku" i uvek otvoreno priča o svim temama, pa tako o njenom ljubavnom životu javnost gotovo sve zna.

Nakon što se 2011. godine razvela od svog prvog supruga Ivana Marinkovića, sa kojim ima ćerku Lenu, Goca Tržan se iste godine zaljubila i to u kolegu iz benda, Radomira Rašu Novakovića, sa kojim je i danas u skladnoj zajednici, a on je jednom priznao da želi sa drugom da snima filmove za odrasle.

Goca i Raša važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a dok se zajedno brinu o njenoj ćerki iz prvog braka, ne obustavljaju borbu za potomstvo. Pevačica se više puta podvrgla vantelesnoj oplodnji, a jedan od problema zbog kojih ne može da ostane u drugom stanju jeste insulinska rezistencija, koju je rešila. Veliki je ljubitelj kuvanja i hrane, što uspešno kontroliše redovnim treninzima.

Goca je gostovala u jednoj emsiji, gde je govorila o svom suprugu, pa otkrila šta joj je i posle deset godina ljubavi najjači afrodizijak u braku - "Najveći afrodizijak je kada uđe go u sobu, da se ne lažemo. Svaki put kad ušeta tako, pomislim: 'Bože, sa kim ja spavam svaku noć'... Majke mi... Hvala ti Bože što si mi to dao! Ne mogu reći da se radi samo o fizičkom izgledu, ali ako me pitaš za afrodizijak, to je onda definitivno to", rekla je Goca Tržan u emisiji ''Magazin In'' kod Sanje Marinković.

Goca se godinama bori sa medijskim natpisima i javnim istupima njenog bivšeg supruga koji njihovu ćerku neretko pomene u rijaliti programima u kojim učestvuje. Pevačica za razliku od mnogih koleginica neguje prirodan izgled i do sada nije odlazila pod nož, a ukoliko bude odlučila da se podvrgne operaciji, zna tačno šta će promeniti na svom telu.

