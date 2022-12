MOJA ĆERKA I NE ZNA DA JE OTAC POMINJE U ZADRUZI! Goca Tržan bez dlake na jeziku o bivšem mužu - "Mi to NE GLEDAMO"

Bivši muž Goce Tržan, Ivan Marinković, učesnik je Zadruge, a u pjevačicinom domu se to niti gleda niti se o tome priča, a i ne zanima ih rijaliti.

Bivši muž Goce Tržan i otac njene ćerke Lene, Ivan Marinković, već tri mjeseca boravi u aktuenoj sezoni Zadruge, pa se pjevačicino ime nerijetko provlači i u rijalitiju, ali i u medijima. To što je konstantno pominje pred kamerama ne želi da komentariše, a otkrila je i da se u njenoj kući Zadruga ne gleda.

"Moja ćerka i ne zna da je otac pominje u rijalitiju. Mi to ne gledamo. Ne treba niko da zloupotrebljava njeno ime i ne dozvoljavam to. Moje djete ne želi da bude popularno, ne želi da se slika. Do sada sam odbila toliko naslovnih strana, jer ne želi da se slika sa mnom, i drago mi je, ali nekada mi je i krivo, jer imam onaj stav: 'Je l' se ti mene stidiš?'", rekla je pjevačica i dodala da o odnosu Ivana i ćerke u budućnosti ne želi da priča za medije.

"Ne pričamo o tome za medije. Sve ostaje između nas dvjie, ne izlazi u javnost", izjavila je Goca Tržan, koja se osvrnula na svoj život koji nema dodirnih tačaka sa rijalitijem i na brak sa Rašom Novakovićem, a prati je glas da ona vodi glavnu riječ u zajednici.

"Mi volimo da to tako izgleda, i zbog medija i zbog moje reputacije. Ne želim tu svoju reputaciju opasne žene da srušim, ali u krevetu glavnu riječ treba da vodi apsolutno muškarac", poručila je Goca.