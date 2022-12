TREBALO JE DA GA ČEKAM NA AERODROMU: Dušica Grabović u suzama zbog Laćine smrti - Čula sam se s njim više nego s bratom!

Dušica Grabović je bila bliska s Milanom Laćom Radulovićem, a njegova smrt ju je veoma potresla, pa je uputila molbu ambasadi.

Pjevačica Dušica Grabović se uključila u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji, u kojoj se javno oprostila od Milana Radulovića Laće koji joj je bio dobar prijatelj. Otkrila je i kako je saznala za ovu veliku tragediju koja mu se desila u Izraelu, a u emisiji se i rasplakala.

"Vijest me je zatekla u Crnoj Gori. Mislim da smo se Dara Bubamara i ja poslednje čule s njim svega par dana pred njegovu smrt. Njemu je slava Sveti Nikola i trebalo je da ga sačekam na aerodromu. Ja bih mnogo voljela da saznam šta se s njima desilo", izjavila je teška srca Dušica Grabović.

"On je tražio svoj mir, ali nikad nije bio neko ko bi naudio sebi. Veliki gubitak majke i brata, ali nije bio osoba koja bi mogla da naudi sebi... Zamolila bih ambasadu da sazna šta se desilo s Milanom Radulovićem, i ovom prilikom želim da izjavim saučešće Futi", poručila je pjevačica i ispričala još po čemu će pamtiti Laću: "Najviše ću se sećati njega kao nekog ko je volio život. Mi smo bili i prijatelji i saradnici. Jednostavno, ja sam i dalje pod šokom. On me više neće zvati da se smijemo, pamtiću ga po tom osmijehu... Ne mogu da prestanem da plačem. Čula sam se s njim više nego s rođenim bratom! Mislim da će neko da mi javi da je sve ovo ružna vijest i da nije istina...".

Nažalost, istina je.

Milan Laća Radulović preminuo je u Tel Avivu, gdje je otišao s društvom i niko ne zna šta se desilo. Imao je 36 godina, a preminuo je skoro godinu i po dana nakon smrti majke, Marine Tucaković. Oca Futu Radulovića zavio je u crno, a porodična kuma kaže da je u jako lošem stanju i da ne želi više da živi.

