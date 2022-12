FUTA NE ŽELI OBDUKCIJU, VEĆ BI DA ODMAH SAHRANI SINA: Porodična kuma ispričala potresne detalje - "Ne živi mu se više"

Kuma Marine Tucaković, Mirjana Petrović, otkrila je da Futu ne ostavljaju samog ni na tren, jer se oseća jako loše posle tragedije.

Iznenadna smrt Milana Radulovića Laće potpuno je slomila njegovog oca Aleksandra Futu Radulovića, koji je posle smrti supruge Marine Tucaković i dvojice sinova ostao sam i nema više snage ni volje za životom. Laća je pronađen mrtav na ulici u Tel Avivu, a otac ga je prijavio kao nestalog 12. decembra, kada mu se izgubio svaki trag. Kuma pokojne Marine Tucaković, Marijana Petrović, potvrdila je da je Futa loše, kao i da ga nikada ne ostavljaju samog.

"Nemamo nijednu novu informaciju otkako su nam javili da je Laća preminuo. Bila sam do kasnih sati s Futom, šta da vam kažem. Futa je mrtav čovek, u šoku je. Ostao je zatečen, nema više nikoga, kako čovek može da se oseća. Ja nakratko odem kući, ali nikad ga ne ostavljam samog. Tamo je žena non-stop koja je radila i dok je Marina bila živa, dolaze Laćini drugari kod njega, tako da je uvek neko tu s njim. Futa mi je juče rekao: 'Sve sam mogao da zamislim da me u životu strefi, ali ovako nešto nikad ne bih pomislio'. Ne znam šta se Laći desilo, meni je to sada misterija. U Tel Avivu je bio smešten u hotelu, na put je otišao s društvom", ispričala je Marijana, koja tvrdi da ništa nije ukazivalo na to da će se dogoditi tragedija kada se poslednji put čula s Milanom.

"Kad smo se poslednji put čuli Laća i ja, bio je veseo, normalno je pričao i imao je razne planove. Meni sad nije jasno kako je sam nađen, a nije se odvajao od ljudi koji su išli s njim. Što se obdukcije tiče, Futina želja je da se to ne radi, a ja sad ne znam da li ćemo morati zbog uzroka smrti. Futa ima želju da se odmah napravi sahrana, da se Laća sahrani u porodičnoj grobnici. Nije mu do života, čovek priča da mu se ne živi više. Šta da vam kažem... Laća je bio buntovan, svojeglav, išao je često protiv vetrenjača, ali je bio dobar. Žao mi je što se ovo desilo. Ne mirim se s tim da ga više nema", izjavila je porodična kuma.

Marina Tucaković sahranjena je 29. septembra 2021. godine u porodičnoj grobnici na Novom groblju, pored sina Miloša koji je preminuo 2008. godine, što joj je i bila poslednja želja. Uz majku i brata će u porodičnoj grobnici počivati i Milan Laća Radulović.