FUTI NAGLO POZLILO, HITNA POMOĆ STIGLA U STAN! Van sebe nakon porodične tragedije - "Ne znamo kako će IZDRŽATI!"

Domaći mediji prenose da je Hitna pomoć intervenisala zbog stanja Aleksandra Fute Radulovića koji je van sebe otkako je saznao za smrt svog sina Laće Radulovića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iznenadna smrt Milana Radulovića Laće potpuno je slomila njegovog oca Aleksandra Futu Radulovića, koji je posle smrti supruge Marine Tucaković i dvojice sinova ostao sam i nema više snage ni volje za životom.

Podsjetimo, Laća je pronađen mrtav na ulici u Tel Avivu, a otac ga je prijavio kao nestalog 12. decembra, kada mu se izgubio svaki trag. Nakon što je kuma pokojne Marine istakla da je Futa u veoma lošem stanju nakon porodične tragedije, mediji prenose i da je prethodne večeri reagovala i Hitna pomoć. Nakon pregleda, oni su ustanovili da je on jako uznemiren, pa je kao terapiju dobio i lijekove za smirenje kako bi malo odspavao.

"Futa oka nije mogao da sklopi otkad je saznao za tragediju. Po cijele dane samo ćuti, pa plače. Ponavlja kako mu više nema života i da nema razlog da živi.On od bola više ne liči na sebe. Potpuno se promijenio nakon Marinine smrti, a Laćin kraj ga je dotukao. Ostario je preko noći za 10 godina. Ja ne znam kako će on izdržati svu ovu proceduru i samu sahranu. Toga se najviše plašimo", završava izvor.

Podsjetimo, komšinica iz zgrade gdje Futa živi otkrila je za medije kako se on sada drži posle strašnih vijesti koje je primio.

"Velika tuga. Futa je van sebe od očaja. Ne znam kako će ovo preživjeti. Slabog je zdravlja, a i retko je izlazio još od kad je naša Maki preminula. Ja sam mu zvonila na vrata tri puta od jutros, ne otvara mi. A sigurno je unutra, gdje bi on sad išao? Roletne je spustio, plašim se za njega jako da mu ne pozli. Juče popodne je bila jedna gospođa, mislim da im je to kuma. Čula sam jauke i plač tad, ali nisam htjela da idem. Velika tragedija. Laća je u poslednje vrijeme slabije dolazio, rekao mi je kad smo pričali da je sad u Novom Sadu. Djelovao je dobro i raspoloženo, ali majčina smrt ga je zauvek promijenila, vidjelo se to. Strašno", rekla je komšinica nesrećne porodice.