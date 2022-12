"LEŽAO JE MRTAV DVA DANA NA ULICI" - Svi detalji Laćinog nestanka i SMRTI u Izraelu: "Naglo je promijenio raspoloženje"

Sin pokojne Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, Milan Laća Radulović ležalo je mrtav dva dana na ulici Tel Aviva prije nego što je pronađen.

Nestanak Milana Laće Radulovića prijavljen je 12. decembra, a ubrzo je njegovo tijelo pronađeno u jednoj ulici u Izraelu gdje je početkom decembra otputovao na odmor s prijateljima. Laćina smrt potvrđena je u utorak, a njegov otac Futa se od tragične vijesti oglasio samo jednom, dok su njegovi prijatelji istakli da se nalazi u jako lošem stanju nakon što je izgubio oba sina i suprugu.

Sada je izvor blizak porodici otkrio detalje Laćinog boravka u Izralelu, kao i šta se dešavala kobnog dana kada je nestao, kao i kada je njegovo tijelo pronađeno - "Laći je bilo jako lijepo u Izraelu. On je bio u posjeti kod svog bliskog prijatelja, kod koga je otišao 2. decembra, i tamo je planirao da ostane do Sv. Nikole. Celi dani su im bili ispunjeni, posjećivao je sve istorijske znamenitosti grada, razna biblijska mjesta, restorane. Njih dvojica su se tamo susreli i sa zajedničkim prijateljima. Bio je u odličnom raspoloženju, ništa nije ukazivalo na to da može da se desi ovakva tragedija. Tamo je proslavio i veliki jevrejski praznik. Tome se baš radovao", ispričao je izvor za "Kurir" i dodao:

"Ipak, posle nekoliko dana, nakon što su se vratili iz jednog razgledanja, Laća je naglo promijenio raspoloženje. Izgledao je kao da je pao u neku depresiju, osmeh mu je u trenutku nestao s lica. Prisjetio se pokojnih majke Marine i brata Miloša i nekih teških priča. Tad se i rasplakao. Tad je prijatelju rekao da želi da bude sam, pa je u noćnim satima izašao iz smještaja gdje su bili i rekao je da će se javiti kasnije".

Isti izvor je zatim ispričao šta se sve izdešavalo nakon te večeri, posle koje se nikome više nije javljao: "Laća je tada isključio svoj telefon na kome je imao izraelski broj i otad je bio nedostupan. Prijatelj je mislio da samo želi da bude sam i da razmisli o svemu. Međutim, kako se nije javljao dan i po ili dva, on se uplašio da mu se nije nešto desilo. Ovaj prijatelj je odmah obavijestio i druge poznanike iz grada da je Laća nestao, pa su i oni počeli da se raspituju o njemu po bolnicama i po gradu. Kad su vidjeli da ga nigdje nema, prijatelj je sam odlučio da prijavi nestanak", dodao je on, a Milan je, prema njegovim riječima, svoj život završio u dijelu grada koji je na lošem glasu.

"Kada je pronađen, Laća je bio mrtav dva dana. Ležao je na zemlji u jednom zabačenom dijelu ulice. Taj kvart je inače na lošem glasu. Tu turisti ne idu, ko zna kako je tu dospio. Kada su mu javili, njegov prijatelj je izbezumljen otišao i na identifikaciju, nakon čega su potvrđene crne slutnje da je to nestali Laća", zaključio je isti izvor za pomenuti list.