"FUTA JE JAKO LOŠE" - Svi zabrinuti za Laćinog oca nakon SMRTI sina: "Plače, ljubi njegovu sliku i gleda u jednu tačku"

Sin pokojne Marine Tucaković, Milan Laća Radulović pronađen je mrtav u Tel Avivu, a njegov otac Aleksandar Futa Radulović od smrti sina ne zna za sebe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Milan Laća Radulović početkom decembra otputovao je s prijateljima u Izrael, a neposredno pred povratak prijavljen je njegov nestanak. Njegovo tijelo ubrzo je pronađeno, a uzrok smrti još nije poznat. Laćin otac i muž pokojne Marine Tucaković oglasio se samo jednom povodom smrti sina, a kako njegovi prijatelji ističu Aleksandar Futa Radulović se zatvorio u stan, ne izlazi napolje i do sada se video tek s nekolicinom bliskih prijatelja.

Jedan od njih je ispričao da je čuveni kompozitor veoma loše, a istakao je i da su svi zabrinuti za njega, jer ne znaju kako će preživjeti još jednu tragediju koja ga je zadesila. On se nikada nije oporavio od smrti starijeg sina Miloša, koji je preminuo u porodičnom domu 2008. kada je imao samo 24 godine i odlaska supruge Marine Tucaković, koja je izgubila bitku s kancerom 19. septembra 2021. godine. Iznenadna Laćina smrt ga je skroz dotukla.

"Uh, teško je bilo šta reći. Tuga. Teško ga je i gledati, svi smo uz njega, ali je on van sebe. Ma, ne dao bog nikome", započeo je priču prijatelj porodice Radulović, koji je insistirao na anonimnosti i nastavio s knedlom u grlu - "Futa je jako loše. Plače, ljubi slike sinova, ljubi Marininu fotografiju. Ćuti i gleda u jednu tačku. U jednom trenutku je samo rekao da njemu više nema života. Ne znam šta da kažem, sve ovo je jako bolno i mučno".

Jedna od komšinica je rekla da je Futa kod kuće, ali da je potpuno slomljen i da ni njoj nije otvarao vrata, a tri puta je dolazila da mu izjavi saučešće i bude uz njega - "Velika tuga. Futa je van sebe od očaja. Ne znam kako će ovo preživjeti. Slabog je zdravlja, a i rijetko je izlazio još od kad je naša Maki preminula. Ja sam mu zvonila na vrata tri puta od jutros, ne otvara mi. A sigurno je unutra, gdje bi on sad išao? Roletne je spustio, plašim se za njega jako da mu ne pozli. Juče popodne je bila jedna gospođa, mislim da im je to kuma. Čula sam jauke i plač tad, ali nisam htjela da idem. Velika tragedija. Laća je u poslednje vrijeme slabije dolazio, rekao mi je kad smo pričali da je sad u Novom Sadu. Djelovao je dobro i raspoloženo, ali majčina smrt ga je zauvijek promijenila, vidjelo se to. Strašno", rekla je komšinica nesrećne porodice za "Kurir".