MREŽE BRUJE O RASKIDU TEODORE I NINA, OGLASILA SE MAMA DŽEHVA! Goca iznela ŠOK TEORIJU - "Sinoć je bila kod mene..."

Goca Džehverović komentarisala navodni raskid svoje ćerke Teodore Džehverović i Nina Čelebića.

Izvor: Instagram/teodoradzehverovic/screenshot

Na društvenim mrežama pojavila se priča da su Teodora Džehverović i Nino Čelebić nakon dve godine ljubavi stavili tačku na svoju romansu.

Spekulacije je podgrijala činjenica da su se otpratili sa Instagrama, a novu buru komentara pokrenula je fotka sa zgodnom brinetom koju je Nino podijelio na svom nalogu. Njihovim obožavateljima ništa nije jasno, a sada se za medije oglasila i Teodorina majka Goca Džehverović. Kako ona ističe, do raskida ipak nije došlo, a povodom toga što su se Teodora i Nino otpratili sa Instagrama i obrisali zajedničke fotografije, ona je uspijela da zaintrigira sve svojom teorijom.

"Nemam informacije da su Tea i Nino raskinuli. Ona je sinoć bila kod mene, pričale smo, rekla bi mi da je došlo do raskida sigurno. A to što piše tamo da se oni kao ne prate na Instagramu i da su obrisali slike, ni to ništa ne mora da znači", započela je.

"Šta ako je opet marketinški trik? Prije će to biti nego raskid. Vidite kako je ispalo dobro za duet sa Mahrinom, pa možda je samo to i sada u pitanju. Vjerujem da nema ništa od njihovom raskida, a da li im baš ljubav cvijeta, to ne znam stvarno, kao ni to kad će svadba", rekla je Goca za Pink.rs.