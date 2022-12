U ISTOJ GODINI SAM SE UDALA I RAZVELA! Hapsili joj bivšeg, ona otkrila sve o njihovom odnosu - Tamara nikad iskrenija!

Tamara Đurić otkrila sve o odnosu sa bivšim suprugom Nikolom Kačarevićem, ali i svom akruelnom emotivnom životu.

Izvor: pink tv / screenshot

Starleta Tamara Đurić se u prteklih nekoliko mjeseci u više navrata našla u žiži interesovanja svih medija. Ona je prvo zabrinula sve kada je otkrila da je imala saobraćanu nezgodu prilikom koje joj je automobil od 120.000 eura u potpunosti uništen, a potom i kada je njen bivši suprug Nikola Kačarević nedavno lišen slobode.

Sada je gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal" u kojoj je sumirala sva dešavanja iz godine koju privodimo kraju. Progovorila je o porodičnim trenucima, razvodu, nedostajanju muške figure u odrastanju njene ćerke, ali i priznala da li je nakon svega i dalje sama. Tamara je otkrila po čemu će pamtiti ovu godinu i priznala šta je ono što ju je obilježilo.

"U istoj godini sam se udala i razvela. Zapravo, imali smo samo vjerski brak, nismo imali taj opštinski. Okončali smo odnos skoro, bilo je turbulentno i puno nesuglasica. Ali, svako od nas ima dovoljno svojih kvaliteta, da krene svojim putem. Iz braka, koji je nastao uz čiste ljubavi, nastala je moja djevojčica, Tamara. Nikola i ja smo se uvijek dopunjavali kada je ona u pitanju, ali u životu se desi, da neki ljudi mogu da budu prijatelji ali ne i partneri", započela je.

Đurićeva, na temu razvoda, nije ćutala, te je objasnila kako je došlo do prekida ljubavi za koju je mislila da će trajati cijeli život.

"Nisam ja to odjednom shvatila, već su to bile neke situacije. Mi smo pažljivo razmišljali o tome. Nikola voli neki drugačiji život, koliko god to čudno zvučalo. Ja sam bila dosadna, priznaću, željela sam da budem kod kuće, bila sam možda previše tradicionalna. Trudimo se i trudićemo se da raste u ljubavi."

Nakon što je njen bivši suprug lišen slobode, starleta ima pune ruke posla kad a je u pitanju mala Tamara, ali joj to ne pada ni malo teško. "Meni to ne pada teško, ja sam njoj mama i tata i bila ranije. Tako sam željela, uvijek volim da su konci u mojim rukama, ali naravno, nedostaje ta muška crta."

Starleta je priznala svoj ljubavni status i otkrila da je rano za novu mušku ulogu u njenom životu.

"Rano je da se zaljubim, a malo bi bilo i nezgodno. Sam si rekao da imam dvije uloge samo u roditeljstvu, a kamoli sve ono što ide usput. Ne razmišljam o ljubavi, ali bih voljela da moj sledeći partner bude po nekom mom ukusu i da traje cio život", istakla je Tamara.