JA NISAM U NEVOLJI, ZNA SE KO JESTE! Tamara Đurić se oglasila nakon hapšenja bivšeg muža - Ništa neću da krijem!

Tamara Đurić je nakon hapšenja Nikole Kačarevića otkrila kako se nosi s tim i da li smatra da je kriv za ono za šta je optužen.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Starleta i nekadašnja rijaliti učesnica, Tamara Đurić, nedavno se razvela od partnera Nikole Kačarevića s kojim ima ćerku i s kojim je ostala u dobrim odnosima, a koji je prije izvjesnog vremena uhapšen. Tamara se oglasila na ovu temu i otvorila dušu, te ispričala kako se nosi sa novonastalim problemima.

"Nije smrt najgore što može u životu da ti se desi, ja živim punim plućima, živim isto i kada moram i kada želim, imam satisfakciju prvo zbog mog djeteta da uvijek budem nasmijana, a i volim da se smijem. Ja moj život predstavljam onakvim kakav jeste, ako ćemo da budemo javne ličnosti i da govorimo o svom životu, onda ćemo govoriti baš onako kako jeste. U ovom momentu baš nije idealno", izjavila je Tamara i dodala da smatra da njen bivši suprug nije kriv, ali da prepušta sudu da radi svoj posao.

"Bila je ta nemila situacija, jako je neprijatno, ali Bože moj, sve se da izdržati, sami krojimo svoju sudbinu. Ja nisam u nevolji, zna se ko je u nevolji. Nevolja svakako ne živi u mom domu, u mom domu živi ljubav i lijepa atmosfera", poručila je Tamara Đurić u emisiji "Ekskluzivno".

Izvor: Printscreen/Pink TV

"Moj bivši suprug je uhapšen, da li je uhapšen s razlogom ili bez razloga, to ćemo da pustimo sudu da odluči, moje mišljenje je da on nema veliku krivicu ili možda nema nikakvu. U mom domu živi harmonija, jedino što je problem jeste kako objasniti malom djetetu gdje mu je otac, gdje se on nalazi, zašto nije tu, ali malo vremena je prošlo, zaboraviće ga. Šalim se. Zove ga i imenom i zove ga tata. Ja sam neko ko porodicu drži na okupu, koliko god bilo teško, Nikola i ja smo bivši partneri, ali ja se od njega ne ograđujem kao od oca svog djeteta", objasnila je Tamara, koja je nedavno doživjela saobraćajnu nesreću i smrskan joj je automobil.