KAĆA I GOBELJA NA ŽURCI OD 30.000 EURA! Sve u roze boji, mama sija u haljini od perja - u jednom trenutku zaplakala!

Katarina Grujić i Marko Gobeljić organizovali veliko slavlje povodom prvog rođendana njihove ćerke Katje

Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages

Pjevačica Katarina Grujić i njen suprug, fudbaler Marko Gobeljić, u jednom prestoničkom restoranu proslavljaju 1. rođendan svoje ćerke, koji ih je navodno koštao čak 30.000 eura, a na slavlje je došao veliki broj njihovih kolega, ali i pripadnika medija.

Ponosna mama je progovorila o poslednjih godinu dana svog života, a u jednom trenutku se i rasplakala: "U ponoć sam počela da ljubim ćerkicu i poželjela sam joj sve najljepše u životu. Savladale su me emocije. Meni je najznačajniji ćerkin prvi rođendan. Ja sam u životu imala problema sa zdravljem i uvijek kažem ako nemaš zdravlje nemaš ništa u životu. Upravo joj to želim da bude zdrava, prava, srećna, uspješna, zadovoljna, da ne skida osmijeh sa lica, da mašta,da je vole, da voli, da sanja i sve što u životu poželi to i ostvari", rekla je kroz suze Katarina.

Na pitanje koliko suprug Marko Gobeljić učestvuje u svemu oko bebe je bila izričita: "Marko učestvuje u svemu. Kada sam se vratila na scenu govorili su mi 'Joj Marko se plaši, on bi da nauči da mijenja pelene', ali ja mu nisam dala, ali sada bolje sve to radi nego ja".

Pjevačica je otkrila i da je spremna za još jednu bebu: "Kada stvoriš svoje nešto to je neobjašnjivo. Ja sam non stop izlazila, ali sada znam šta je prioritet. Marko mi zamjera što se mrtva umorna odmah posle nastupa vraćam kući što ne ostanem da odmorim. Makar pala u nesvijest, samo mi je važno da se vratim kuću kod porodice. Marko je pobjedio sve predrasude da očevi nisu dobri očevi. On je duša, osjećajna osoba. Katja kada nas vidi trese se od sreće. Zaleti se u zagrljaj. Voljela bih još djece. Voljela bih sina, aliako opet bude žensko biće mi drago. U početku su mi govorili da liči na Marka ćerka, ali sad sve više na mene".