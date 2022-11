VEĆ TRČI I SVE ŠTO VIDI, ONA ŠUTNE: Katarina Grujić o ćerki koju je dobila s Gobeljom - "Podržaću je da bude FUDBALERKA"

Pjevačica Katarina Grujić otkrila da je njena naslednica u trećem mjesecu od svekra i svekrve dobila fudbalsku loptu

Pjevačica Katarina Grujić progovorila je o svojoj mezimici Katji, kojoj se uskoro bliži prvi rođendan. Ona je tom prilikom otkrila i da li priželjkuje drugo dijete.

"Poslali smo prijateljima pozivnice za prvi rođendan, jedva čekam da proslavimo, biće to prelijepa intimna ceremonija - kaže Kaća, pa otkriva šta bi uradila da Katja poželi da krene tatinim stopama: "Ako bude talentovana za to ja ću je podržati, što da ne. Ja sam rekla, željela da bude fudbalerka, pjevačica, glumica, doktor, šta god da poželi, ako bude talentovana i ako to stvarno iskreno voli ja ću je podržati. Svekar i svekrva su joj kupili loptu još kad je imala tri mjeseca, sad već trči i šta god da vidi ona šutne", rekla je Grujićeva i otkrila kada planira drugo dijete:

"Još jedna godina, sledeće godine na poslovnom planu imamu dosta planova i Marko i ja", rekla je pjevačica koja je nedugo nakon porođaja uspjela da skine 14 kilograma i izgleda ovako:

