ŠARIĆEVA BIVŠA OSTAVILA KRALJA OBRVA! Raskinula veridbu, Babić pokušao da je vrati slikom preko CELOG ZIDA!

Od venčanja Svetlane Dimitrić i jednog od najpopularnijih majstora za tetoviranje obrva, Branka Babića čini se da nema ništa.

Izvor: Instagram/branko_babic_phiacademy/screenshot

Od venčanja bivše žene Duška Šarića, Svetlane Dimitrić, koju javnost i dalje zna kao Cecu Šarić, i njenog verenika Branka Babića nema ništa. Kako prenosi Kurir, kralja obrva ostavila je nekadašnja manekenka posle četiri godine veze. Gala ceremonija bila je planirana za leto sledeće godine.

Babić je Cecu verio na crnogorskom primorju uz gala večeru, a na njenoj ruci je tada zasijao ogromni prsten. Kako se sada navodi biznismen je na sve načine pokušavao da zadrži Cecu, čak je u njegovoj kući u Ratkovu na jednom zidu naslikao njen lik, ali mu ni to nije pomoglo.

"Mi bliski prijatelji znali smo da od tog braka nema ništa. Tokom ove četiri godine tikva je više puta pucala i oni su je sastavljali, ali sada je definitivno kraj. Oboje nastavljaju svojim putem. Branku nije svejedno, verovao je da će se uz nju skrasiti do kraja života. Oboje su ostvareni kao roditelji, on može da joj pruži sve što poželi u životu, ali to izgleda nije bilo dovoljno za njihovu sreću. Učestale svađe, ljubomorne scene, prebacivanje i još mnogo toga bili su više nego dovoljan razlog da se raziđu. Nisam sigurna da li Ceca već ima nekog, ali znam da kandidata ima", reka je izbor blizak nekadašnjim verenicima za pomenuti portal i dodao da je Babić je nedavno kupio hotel, u koji je pozvao poznate starlete da bi Ceci terao inat.

"Razumem ga, povređen je. Hteo je da bude mladoženja, a sad je sam. Doduše, on je uspešan i snaći će se lako jer žene vole moć i novac. Od Cecinog bivšeg dečka je kupio hotel na popularnoj planini i prošle nedelje je pozvao poznatu beogradsku starletu i njenu kumu da uživaju kod njega gratis. Znao je da će one da se čekiraju i da se fotografišu, pa na taj način Ceci tera inat. Međutim, nju baš briga, ona ima druge opcije i ne obraća pažnju s kim se njen bivši druži", istakao je izvor.

I Svetlana i Branko imaju brak iza sebe. Ona se 2005. godine udala za brata "narko bosa" Darka Šarića, Duška. Od njega se razvela 2010. godine, a imaju dvoje dece. Sa druge strane, Branko je deset godina bio u braku, iz kojeg takođe ima dvoje dece.