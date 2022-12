NJIH DVIJE IMAJU NAJVEĆE PRIRODNE GRUDI NA ESTRADI: Pjevačica ponosna na svoje poprsje - "Silikonke nam ne mogu ništa"

PJevačica Nela Bijanić progovorila o ljepoticama koje pomoću plastičnih operacija pokušavaju da imaju grudi kao ona i Jana Todorović

Izvor: Instagram/janavip2011/nelabijanicc_official

Pjevačica Nela Bijanić kaže da su ona i njena koleginica Jana Todorović vlasnice najvećih prirodnih grudi na estradi i poručila da nijedna mlađa koleginica ne može da im parira, pogotovo one sa silikonima.

"Ja sam poznata po tome da sam sva prirodna. Ništa na sebi nisam radila, moja usta, moje grudi. Oni koji me prate od devedesetih znaju da je moje poprsje uvijek bilo bujno. Komentariše se da smo moja koleginica Jana Todorović i ja jedine koje imamo velike i prirodne grudi na domaćoj estradi", rekla je Nela i dodala:

"Mi smo po tom pitanju najbolje, kraljice prirodnih grudi. Nas dvije smo dokaz da prirodne žene na estradi nisu izumrle. Ona i ja ćemo da se borimo dok možemo. Velike grudi nikada neće izaći iz mode. Da sam muško, birala bih žene sa velikim grudima. Nijedne silikonske grudi ne mogu da budu ljepše od naših, prirodnih".

Nela je otkrila i da planira da se u budućnosti bavi izdavanjem apartmana. "Kupila sam 3 apartmana na Zlatiboru i ponosna sam na to. Kada budem skroz prestala da se bavim estradom i muzikom, onda ću da se bacim na izdavanje. To je moja investicija. Mama mi je pomogla da sve to isfinansiram. Ne bih mogla sama. Ja obožavam Zlatibor i tamo će mi biti oaza", rekla je Nela.

