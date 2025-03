Optužnica je krajem prošle nedjelje dostavljena Višem sudu, a ročište za njenu kontrolu još uvijek nije zakazano.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U okviru istrage protiv devetočlane kriminalne grupe optužene za pripremanje likvidacije Budvanina Marka Ljubiše Kana u januaru 2021. godine u Budvi, Specijalno državno tužilaštvo je u svojstvu okrivljenog 20. novembra prošle godine saslušalo i Damira Mandića, koji je, i pored svih materijalnih i personalnih dokaza, "skaj" komunikacija u kojima je i sam bio akter, negirao učešće u pripremanju ovog krivičnog djela, prenosi Dan.

Optužnica je krajem prošle nedjelje dostavljena Višem sudu, a ročište za njenu kontrolu još uvijek nije zakazano.

Specijalno tužilaštvo iz "skaj" komunikacija zaključuje da je Damir Mandić lično pomagao kriminalnu organizaciju jer je, kako piše u optužnici, i sam želio da Ljubiša Marko Kan, kojeg svi pripadnici kriminalne organizacije u međusobnoj komunikaciji nazivaju Ćoro, bude ubijen. U tužilačkom dokumentu piše da se radilo o zajedničkom interesu i da je iz tih motiva on davao savjete i uputstva okrivljenom Davoru Kordiću da uspješno izvršava svoje zadatke u okviru povjerene mu uloge i da tokom njihovog izvršavanja ne bude uočen. Kako piše u optužnici SDT-a, Mandić ga usmjerava da ne sprovodi previše radnju praćenja oštećenog vozilom i da po javljanju lokacije oštećenog ode i boravi na javnom mjestu koje je snimano kamerama, kako bi imao alibi. Mandić savjetuju Kordiću da se, nakon što oštećeni Kan i druga lica budu lišeni života od pripadnika kriminalne organizacije kojima je to konkretni zadatak, potrudi da ostane neotkriven, odnosno da uništi tragove i dokaze o krivičnom djelu (uništi ili sakrije kriptovani telefon i briše njegovu sadržinu koja ima veze sa Mandićem), kako ne bi otkrio sebe i druge pripadnike kriminalne organizacije, odnosno samog okrivljenog Damira Mandića, prenosi Dan.

Kako piše u optužnici, od značaja za izvođenje zaključka o ulozi i zadacima Damira Mandića u kriminalnoj organizaciji su i tekstualne poruke koje je poslao Kordiću: "Dobro bi bilo zaista ono smeće od Ćora da se ...Uh...jesi vidio ti...Mora se to micat, taj kancer...Vidiš on i ovi ...To su kancer... mora da se makne to govno. Mene boli k... za njih, interes je za Ćora, eto. Posle nek rade što oće", piše Mandić, navodi Dan.

"Osnovana sumnja da je Damir Mandić izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401, stav 2, u vezi stava 1 KZCG proizilazi iz sadržine brojnih komunikacija koje je ostvario sa pin naloga M9DA8V u aplikaciji Skaj Ecc. U prilog ovakvog zaključka tužilaštva ukazuje sadržina komunikacija koje je obavljao i sa okrivljenim Mariom Miloševićem i koji mu sa svog naloga upućuje poruku sadržine: ,,Ne, evo mi javi mak brzo će saznat brate jel sve ok". Milošević mu sa svog pin naloga odgovar: ,,Ma đe ok, prodimio sam. Ne proslijeđuj poruke nikome od mene, poluđeh? Prošlo mi oči jedan drug od druga za Ćora, ovaj sve druknuo i izvio mi maloga zlata vrijednog. Pali obojica na Ćora. Nemoj kome da kažeš, ni maku ni nikome. Ne zna ništa taj ni za mene ni za vas nikoga, ali mi je namjestio mesara, a na potjernicu je"" piše Milošević, piše Dan.

Na ove poruke okrivljeni Mandić odgovara: "Znam da je neko pao. Pa poslao mi asprilja, moram da se gasim i štelam, neko je propjeva. Uhapsili mesara, poveo ih taj neki što je gledao".

Osim Mandića, optužnicom SDT-a obuhvaćeni su i Radoje Zvicer i Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, koji su označeni kao organizatori kriminalne grupe, te Mario Milošević, Radovan Mujović, Aleksandar Saša Ćetković, Ivan Biletić, Branko Simić i Davor Kordić, prenosi Dan.

Kako navodi Dan, prema optužnici podignutoj protiv prvog dijela ove kriminalne organizacije, smrtonosni hitac prema Kanu, po nalogu izvjesnog Džonija sa Vračara, trebalo je da ispali Lazar Ilić, koji je čekao znak za akciju od optuženog Strahinje Savića, koji je bio zadužen za praćenje mete. Međutim, planove ove grupe pokvario je Kanov kum i prijatelj Goran Slovinić. On je 22. januara 2021. godine zaustavio Savića i tražio da mu kaže ko ga je poslao jer je primijetio da se ovaj ponaša sumnjivo i već dva dana nadgleda lokal "Kadmo" u kojem su boravili Kan i on. Verbalni konflikt Slovinića i Savića registrovali su policajci koji su se nalazili u blizini. Uslijedilo je privođenje Savića, koji je u policiji otkrio planove likvidacije Kana.

Milošević na to odgovara: "A vidjećeš ko mi je mesar". Mandić mu odgovara pitanjem "a je li se asprilja dopisiva sa mesarom?", a Milošević mu na to kaže: "Nemam pojma ko je ta tranja, krv mu jebem. Nije đe, brate. Deset dana vičem na njega da se batali grupe, ženu pominje i čuda, ali to su moji drugovi, ČIST JE". Madić mu nakon toga šalje poruku "je li ko uhapšen iz grupe što ste se dopisivali ti i asprilja", na koju Milošević odgovara "nije, ne zna ni mesar, samo bato". Mandić na to odgovara: "A, brate, pričaćemo. Nego nisam htio.Čekao sam da se završi, mislio sam da će se odrati to govno. Velike probleme ima psihičke i htio sam da ga maknem, ali on nije bio živ dok ne završi".