PISAO MI JE DVA DANA PRED SVOJU SVADBU! Dara Bubamara je isprozivala zbog BIVŠEG, a on joj poručio da je BEZOBRAZNA

Pevačica Sara Reljić progovorila je o zauzetim muškarcima, ali i otkrila da je jedan od njih njoj pisao samo par dana pred sopstvenu svadbu.

Izvor: Instagram/sara_reljic.1

Sara Reljić koja je nedavno progovorila o svađi sa starijom koleginicom Darom Bubamarom, koja ju je nazvala "pevaljkom koja će zauvek pevati za 82 evra", progovorila je o nepristojnim ponudama koje dobija od zauzetih momaka i tom prilikom istakla da joj je jedan dečko slao poruke dva dana pred njegovu svadbu.

Sara Reljić, bila je gost novog izdanja emisije "Pitam za druga" i pored gorućih tema u Beloj kući, govorila je i o svom privatnom životu, ali i izborima muškaraca.

"Previše je zauzetih muškaraca koji misle da su slobodni. Zazeti... Imaju devojke i startuju!Ima profilnu sliku sa devojkom i piše, jedan mi je pisao dva dana pred svadbu! Tada sam ga pitala koju pesmu ću da im pevam za prvi ples, na šta mi je rekao da sam bezobrazna", rekla je Sara, pa otkrila kakve muškarce ona voli.

"Kako da ne budem izbirljiva, kad se tako ponašaju! Ja volim malo zgodnije muškarce, još ako može da bude nabildovan, da kada ga uhvatim za ruke i kažem: 'aaah'! Iskreno, više volim crne muškarce, iako mi se skoro dopao plavi", nasmejala se Sara.

Pogledajte zgodnu Saru u bikiniju:

Pevačica se našla na meti starije koleginice Dare Bubamara koja ju je izvređala i to ni manje ni više nego zbog bivšeg dečka, Marka Tonija Dujakovića, koji je pokazao interesovanje za Saru.

"Oplela je ona po meni, samo me nije tagovala na tom postu gde je to napisala. Saznala sam tako što su me kontaktirali novinari da mi to kažu, ja nisam mogla da verujem da bi žena kao što je ona, sa toliko godina karijere, tako me komentarisala. Ja je nisam uzimala u usta, oni tad nisu bili zajedno. Mene je samo muvao taj dečko", ispričala je Sara, koja ne krije da je bila iznenađena Darinim postupkom", rekal je Sara u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.