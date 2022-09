ZAKAČILE SE ZBOG DARINOG BIVŠEG - MUVAO PEVAČICU I NASTAO HAOS! Sara Reljić oplela po Bubamari u emisiji, ISPRIČALA SVE!

Sara Reljić je otkrila šta se desilo između nje i Dare Bubamare.

Izvor: Instagram/printscreen/ sara_reljic.1/darabubamara_official

Pevačice Sara Reljić i Dara Bubamara nedavno su imale "okršaj", a nju je starija koleginica nazvala "pevaljkom koja će zauvek pevati za 82 evra".

Razlog prepirke je navodno Darin bivši dečko, Marko Toni Dujaković, koji je pokazao interesovanje za Saru koja je sada u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji rekla šta ima na tu temu.

"Oplela je ona po meni, samo me nije tagovala na tom postu gde je to napisala. Saznala sam tako što su me kontaktirali novinari da mi to kažu, ja nisam mogla da verujem da bi žena kao što je ona, sa toliko godina karijere, tako me komentarisala. Ja je nisam uzimala u usta, oni tad nisu bili zajedno. Mene je samo muvao taj dečko", ispričala je Sara, koja ne krije da je bila iznenađena Darinim postupkom.

"Ona se naljutila i oplela o meni da pevam za 60 evra. Da me je neko pitao za mišljenje, ja bih rekla za nju da nisam to očekivala od nje, pogotovo jer sebe predstavlja kao veselu ženu. Izvređala me je jako", poručila je Sara Reljić.