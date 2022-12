GLUMIO ROBIJAŠA U PJESMI "SUNCE LJUBAVI", SADA JE UGLEDAN DOKTOR! Ivana danas ne biste prepoznali, ovako IZGLEDA! FOTO

Prije 26 godina Ivan se pojavio u spotu najvećeg hita pokojnog Džeja Ramadanovskog, a ovako danas izgleda.

Jedan od najvećih hitova pokojnog pjevača Džeja Ramadanovskog, koji je prije dvije godine preminuo u svom stanu na Dorćolu, svakako je pesma "Sunce ljubavi", čiji spot se i dan danas pamti i rado gleda.

U moru hitova koje je legendarni pjevač ostavio za sobom, jeste i emotivna balada u čijem spotu je glumila prelijepa plavuša Nataša Nađa Vojinović, koja je odmah osvojila srca publike, ali i Ivan Marjanović koji je zaljubljen u nju. Nedavno smo otkrili kako Nađa izgleda 26 godina kasnije, a sada otkrivamo kako izgleda Ivan koji je danas uspješni oftalmolog.

On je u periodu snimanja spota bio student druge godine medicine, a svojevremeno je rekao da mu u mladosti ni gluma nije bila strana.

"Moj dobar drug Srdan Golubović posle gimnazije je upisao režiju te me je zamolio da mu pomognem u realizaciji njegovog filma za kraj prve godine studija. U pitanju je bio nijemi film, gdje smo radili demonstracije i ja sam, da bih mu pomogao, glumio u tom filmu. Kako mi je on to tada ispričao, njegovi profesori su pogledali film, bili su oduševljeni i rekli mu da me posavjetuje da bi trebalo da razmislim o glumi. Spot za pjesmu 'Sunce ljubavi' rađen je pod dirigentskom palicom Darka Bajića, dok je moj drug Srdan bio režiser", rekao je tada.

Ivan je tom prilikom, rekao i da nije ni slutio na kakav će uspijeh naići ova pesma, ali takođe istakao da ga i danas prijatelji zovu iz kafane kada se peva "Sunce ljubavi".

