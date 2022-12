ZBOG NJEGA JE ZAVRŠILA BEZ PARA I U ZATVORU: Majka rijaliti učesnice očajna zbog afere - "Katastrofa majke Božije!"

Slovenka Nikolić komentariše odnos njene ćerke Aleksandre i Filipa Cara

Slovenka Nikolić, majka učesnice Zadruge Aleksandre Nikolić, prokomentarisala je ćerkin odnos sa Filipom Carem, zbog kojeg je ostala bez dečka Dejana Dragojevića. Aleksandra još nije obaveštena da je ostavljena, ali je nastavila da se zbližava sa Carem i govori o tome koliko joj prija da je u njegovoj blizini.

Slovenka, Aleksandrina majka, ne krije da je očajna zbog njenog zbližavanja sa bivšim dečkom.

"To mi se nikako ne dopada. On je ušao sa ciljem da sroza Aleksandru, kao što je donekle i uspeo, ali nadam se da će biti pametna. Hajde da se ne lažemo - ušao je sa namerom da je sroza. Nadam se da će se ona izvući, da nema ništa sa njim", rekla je Svenka, koja se prisetila ćerkinog odnosa sa Carem u četvrtoj sezoni rijalitija.

"Ja sam htela da se ubijem zbog njega u četvrtoj sezoni! Ne mrzim nikoga, pa ni njega. On jeste dobar drug, jeste harizmatičan, ali što se tiče ljubavnih veza... Katastrofa majke božije! Moje dete je ostalo bez dinara zbog njega, završila u zatvoru zbog njega, kući se vratila živčana... Molim Boga da se udalji od njega! Moju Aleksandru je sve strefilo - s jedne strane Dejan, s druge strane Filip... Mnogo tu ima stvari. Sinoć sam ih gledala u izolaciji, hvala Bogu da su im kreveti odvojeni, jer to bi me, verujte mi, dokrajčilo. Ja sam imala predinfarktno stanje, ali ja se borim kao lavica".

