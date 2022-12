MAMA JE TERALA IZ KUĆE ZBOG VEZE S MIKIJEM, BILA I S NAJVEĆIM FRAJEROM ZADRUGE: Vodila rijalitije, a pogledajte je danas

Anđela Lakićević je poznata po svom burnom ljubavnom životu, a gledaoci je pamte kao voditeljku Parova, u kojima je i sama učestvovala.

Anđelu Lakićević je publika upoznala kao voditeljku rijalitija "Parovi" i jutarnjeg programa, a javnost je intrigirala izborom svojih emotivnih partnera. U vezi je bila s Mikijem Đuričićem, ali i sa bivšim učesnikom Zadruge Vladimirom Tomovićem.

Mikija je upoznala dok je i sama bila takmičarka "Parova", a mnogi su mislili da im veza neće potrajati duže od jednog dana. Zajedno su bili pet meseci, a raskinuli su zbog pritiska okoline. Anđelini prijatelji i bliski ljudi su je terali da ostavi "pčelara iz Kupinova", a Miki nije mogao da podnese taj pritisak, o čemu je i sam govorio u Zadruzi 1.

"Druže, ja što sam imao tu devojku... Mama, sestra, ujaci, familija, drugarice, svi su bili protiv. Ustvari, bila je jedna drugarica i još jedna snajka što me gotivila. Od komšije do komšijskog kučeta, svi su vikali: 'Šta ćeš s njim? Seljačina'. Mama htela da je otera iz kuće ako ostane sa mnom. Kunem ti se životom, mama rekla: 'Možeš da se seliš iz kuće ako ostaneš sa njim!', pričao je Miki svojevremeno u rijalitiju.

"Posle rijalitija smo bili četiri-pet meseci u vezi, ali je stalno bio pritisak. Govorila je: 'Nemoj tu da se parkiraš, videće mama!'. Što se kriješ, pitao sam se...", rekao je tada.

"Anđela me je ostavila u trenutku kada mi je preminula keva, stric, tri druga umrla, jednog ubili... To mi je najteži period u životu!", priznao je tada Đuričić, dok je Anđelina priča s Vladimirom Tomovićem bila potpuno drugačija.

Upoznali su se dok je on učestvovao u "Parovima", a vezu su započeli pred doček 2017. Došla je kod njega u posetu u Bar tada, ali nisu dugo opstali, jer je razdvojenost učinila svoje. I danas su u dobrim odnosima, povremeno se čuju, ali se nisu sretali.

Anđela o Mikiju i o Vladimiru nikada nije javno govorila, a u jednom intervjuu je poručila: "Nijedan muškarac pre udaje neće videti moju spavaću sobu. Ovde niko neće ući. Sledeći koji bude ušao, taj će biti taj, rešeno".

"Sve su ljubavi zaslužile da im nazdravim, ne uz čašu nego uz flašu. Ja otkako sam shvatila da ne znam da pijem, a to je bilo davnih dana, i da me alkohol ne čini boljom osobom, od tada sam prestala da pijem. Shvatila sam da na sve ozbiljne teme moram trezna da pričam, da ne bih pravila haos. Kada popijem, znala sam da kažem da ću da skočim s mosta, jer nisam znala od sreće šta ću. Kada sam pijana, znam da spavam po kolima i ne može niko da me probudi. No, to je bilo davnih dana i nije tako više", svojevremeno je ispričala Anđela.

