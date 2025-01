Arkanu je samo jedna stvar smetala kod Cece: Umiješao joj se u karijeru kada je vidio šta nosi čak i po kući

Pjevačica je jednom prilikom otkrila šta se njenom pokojnom suprugu nimalo nije dopadalo.

Svetlana Ceca Ražnatović nikada nije krila da je Željko bio njena najveća ljubav, ma šta da se o njihovom odnosu pričalo i pisalo.

U braku su dobili i dvoje djece, a o pokojnom suprugu uvijek je govorila u superlativu ističući da je bio miran i nasmijan čovjek, a ne opasan kako su ga neki predstavljali. Zato je mnoge i iznenadilo kada je jednom prilikom otkrila da joj je Arkan ipak jednu stvar zamjerao.

Kako je jednom prilikom ispričala, ona se nije miješala u njegove poslove, ali je on imao određene "primjedbe" na njenu karijeru, tačnije, na to kako je promovisala album "Djevojko, veštice".

Tada je stalno nosila dugu crvenu periku koju je imala u dvije varijante – kovrdžavu i ravnu. Tako se pojavljivala u svim emisijima i spotovima, ali je u kući takođe nosila periku što je Arkanu malo smetalo.

"Kada Željko stigne kući i vidi me sa perikom, on mi kaže: 'Ženo, skini to ćebe sa glave!' A meni se baš sviđa da imam dugu crvenu kosu i lokne", rekla je Ceca tada u jednoj emisiji.

Pjevačica je ispričaka i da joj je pokojni suprug pomogao u karijeri:

"Kada sam se udala za Željka svi su pričali o meni: 'Zaključaće je i obući je od glave do pete kao bulu.' Ma, to je glupost! On mi je bio najveća podrška, uživao je da gradi karijeru ženi koju voli. Uvijek mi je govorio da ne smijem da ostavim posao. A ja sam upala u neko ludilo, htjela sam da ostavim karijeru i da budem samo žena i majka. Pitao me je jesam li poludjela! Rekao je da sam rođena za scenu. Od njega sam naučila da nikad nikome ne dozvolim da me prisili da biram između privatnog i poslovnog života", ispričala je Ceca.

