ZNALA JE DA ZVEZDAN NIJE UŠAO U CRKVU, VEĆ U ZMIJARNIK: Moka Slavnić se oglasio nakon što je Ana OSTAVILA njegovog sina!

Zoran Moka Slavnić ističe da će dati sve od sebe da Anu uveri da se ne razvodi od Zvezdana, a evo kako kometariše njegov odnos sa Aleksandrom Nikolić.

Nakon vesti da je Zvezdana Slavnića ostavila nevenčana supruga Ana zbog dešavanja u Zadruzi tokom protekla tri meseca, kada su ga najviše spajali s Aleksandrom Nikolić, oglasio se i proslavljeni sportista, a njegov otac, Zoran Moka Slavnić.

Zvezdan Slavnić je sa Anom petnaest godina u zajednici, prošli su i dobro i zlo, a u svom oglašavanju je navela da odluku nije donela preko noći, već da je dobro razmislila o svemu, a kao glavni razlog raskida navela je da nije ispoštovao ništa od onoga što su se dogovorili pre nego što je ušao u Zadrugu. S druge strane, Moka tvrdi da će dati sve od sebe da uveri Anu da ostane s njegovim sinom.

"Vodim krvavu borbu tri meseca, praktično otkad su ušli unutra, sa dve teme - ko se kome sviđa i ko kome šta radi. Da je Zvezdanu prijalo društvo s Aleksandrom i obrnuto, to je tačno. Suludo bi bilo da neko to negira i s tim sam saglasan. Namere koje se ostvaruju pojedinim potezima, da svi to vidimo, ne bi mogle da se sakriju. Ana, Zvezdanova žena, jeste šmeker, mangupčić u pozitivnom smislu. Znala je da Zvezdan nije otišao u crkvu, već u zmijarnik, gde je prisutno 50 različitih karaktera, a baš mnogi i nemaju karakter. Stalno me pitaju, da sam na poziciji snajke, kako bih reagovao, rekao sam da još uvek nisam čuo da se pogledom prave deca. Da se ne šalim preterano, jer još uvek mislim da ću možda uspeti mojim autoritetom da promenim Anino mišljenje. Kažu da je rijaliti psihološka igra, a za takvu igru treba ljudi da budu pametni. Ne vidim baš mnogo njih koji su na to spremni, ali zato za prljavo, podmuklo, koristoljubivo i krajnje nemoralno ponašanje - to vidimo svaki dan. Ko to ne može da izdrži, ispada. Ko ukalja obraz, ako je, po Zvezdanovoj Ani, on to uradio, neka on to raščisti, ja ću biti na strani pravde", poručio je Zoran Slavnić za Kurir i odgovorio na pitanje da li misli da je njegov sin zapravo zaljubljen u Aleksandru, ali da se koleba.

"U to ne verujem! Da mu je prijatno, jeste, pa mora s nekim da priča. On je bio i s Matorom i sa Cvetom, sa onom malom od 17 godina, koja ga podseća na ćerku. Odličan je s Kulićkom i najboljom Aleksandrinom drugaricom, pa ne može da se druži s njih sedamnaest. Da postoje simpatije, to bi i slep video. Mene zanima namera - da li je pokazao, kao što vidimo na Filipu Caru, koji transparentno kaže Aleks da mu je lepo s njom i upitao je da li je i njoj lepo s njim. Zvezdan nije došao ni blizu toga da se izjasni o nekom dubljem osećaju, zato pitam ljude koji to kanal gledate i šta ja to ne vidim?! Ljubaznost mog sina ne bi trebalo da mu žena uzme za takav akt neoprostivosti. Pitam sad vas, šta nisam dobro video u 74. godini?", izjavio je čuveni Zoran Moka Slavnić.