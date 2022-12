LEGENDARNI NAPADAČ SE RAZVEO ZBOG MEČA: Lumpovao kad su pali Švajcarci, žena odmah rekla KRAJ!

Adrijano je slobodan, a sve je počelo kada je otišao da gleda meč Brazil-Švajcarska...

Izvor: Instagram/Screenshot/adrianoimperador

Sa Adrijanom nikada nije dosadno. Čuveni brazilski napadač koji je u životu već prošao put od bede do slave i nazad sada se razveo od svoje supruge Mikaele i to zbog Svetskog prvenstva!

Adrijano koji ima 40 godina se od Mikaele Meskitu razveo posle samo 24 dana u braku, prenosi brazilski "Globo", a razlog je meč grupe G Svetskog prvenstva u kojoj je igrala i Srbija. On je otišao da gleda meč Brazila i Švajcarske sa prijateljima u "Vili Kruzeiro", faveli gde je odrastao, a to se pretvorilo u pijanku i žurku koja je trajala dva dana.

Adrijanova supruga je pokušavala da ga kontaktira, a nakon dva dana Adrijano se pojavio na vratima porodičnog stana iznuren od noćnog života i lumpovanja. Nakon svega je usledila svađa, pa je par krenuo da živi razdvojeno i sada pokreću proceduru za raskid braka. "Otpratili" su se i na društvenim mrežama, anoćni život koji mu je uništio karijeru sada Adrijanu uništava i privatni život.

"Bio sam u depresiji od 2005. do 2009. godine. Smrt mog oca je ostavila veliku prazninu u mojoj duši. Opijanje je bilo jedina stvar koja me činila srećnim. Viski, vino, votka, pivo... Mnogo piva. Napijao sam se na treningu. Često sam se treznio u bolnici, dok su ljudi u klubu govorili novinarima da sam tamo jer imam problem s istegnutim mišićima. Inter se ponašao prema meni na neverovatan način, učinili su apsolutno sve da meni bude bolje. Nisam smio da spavam, plašio sam se da ću sanjati oca, da ću imati košmare, alkohol i droga su me držali budnim i s njima sam bežao od svojih strahova. Bio sam izgubljen. Mislio sam samo na žene i provod", ispričao je jednom prilikom Adrijano.

Meč Švajcarske i Brazila koji je gledao sa prijateljima gledala je i bezmalo cela Srbija, jer nam je bila potrebna pobeda "Selesaa" da bi imali šansu da pobedom u poslednjem kolu dođemo do nokaut faze takmičenja. Na kraju je Adrijano imao zašto da slavi, a mi baš i ne...