SMRŠALA 8 KILA! Učesnica Zadruge otkrila TRIK - Jedna NAMIRNICA je ključna, jela ju je za sva tri obroka!

Aleksandra Nikolić uspjela je u Zadruzi da dovede liniju do savršenstva, a svima je otkrila kako joj je to pošlo za rukom i šta je tačno jela.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Aleksandra Nikolić našla se u centru skadana tokom afere "dron", a u Zadruzi se neprestano polemiše o njenom odnosu s Zvezdanom Slavnićem. Aleks je briznula u plač kada je čula da ju je dečko Dejan Dragojević navodno ostavio zbog ovih priča, a pored svih ljubavnih problema u Zadruzi je uspjela da liniju dovede do savršenstva. Kako je otrkila ona je jela samo samo kupus i meso!

Učesnica Zadruge 6 pohvalila se da je za dvije nedelje skinula osam kilograma. Kad je izašla iz Zadruge 5 imala je 66 kilograma i uspela je dođe do 58 kilograma - "Baš sam se nagojila posle Zadruge 5 jer smo Deki i ja stalno jeli brzu hranu i slatkiše. Bili smo željni jer tu hranu nismo imali dok smo bili u rijalitiju", rekla je Nikolićeva i priznala da je bila u depresiji zbog viška kilograma.

"Šta god da sam obukla za emisiju ili neko slikanje, nije mi lijepo stajalo. Salo mi je kipjelo na sve strane, plakala sam i pala sam u depresiju. Bila sam sama sebi odvratna, a Deki me je tješio i govorio da ću smršati. Rekla sam mu da moram na dijetu, a on me je podržao. Ma on mi je za sve u životu ogromna podrška", otkrila je Aleks koja je najpre angažovala nutricionistu, ali je na kraju prešla na svoju dijetu.

"Nutricionista mi je rekao da mi treba mjesec dana da bih smršala. Iznervirala sam se jer sam htjela odmah da smršam, pa sam odlučila da kuvam svaki dan kupus i piletinu, i to na vodi. Jela sam to po cio dan tokom cijele nedelje, a onda sam narednih sedam dana kombinovala kupus i ribu. Uspjela sam da se za dvije nedelje stešem", ispričala je i dodaje da će posle Zadruge 6 krenuti u teretanu.

Ovo je jelovnik Aleksandra Nikolić - Doručak: Kupus i bijelo meso

Ručak: Kupus i riba

Večera: Kupus bez mesa

Trik savjet: "Svaka žena treba da pije čajeve za izbacivanje tečnosti i onda neće imati celulit. Ja sam pila zeleni čaj".