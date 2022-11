ĐANI PROGOVORIO O RAZVODU! Odjeknula vijest da je ZAVRŠIO SA SLAĐOM, sada objasnio sve - "Nemamo vremena..."

Radiša Trajković Đani reagovao na natpise da se razveo od svoje supruge Slađane.

Radiša Trajković Đani već 25 godina je u braku sa svojom suprugom Slađom sa kojom ima troje djece - dva sina i ćerku, a poznati bračni par ostvario se već dva puta i u ulozi bake i deke.

Njih dvoje važe za jedan od najskladnijih i najzaljubljenijih parova na sceni, te je sve iznenadila vijest o njihovom navodnom razvodu. U medijima su se pojavili natpisi da su Đani i Slađa stavili tačku na svoju ljubav, a pjevač se sada oglasio i odlučio da reaguje na ovakve priče.

Đani je demantovao da se razveo, te naglasio da se to i neće desiti. "To je neistina. Čuj, ja se razveo od moje Slađe? Volim je najviše na svijetu. Ako se nešto neće nikad dogoditi, to je da ćemo se mi razvesti. I da hoću, nemamo vremena", poručio je iznervirani Radiša.