ISTINA O VANBRAČNOM SINU ĐANIJEVE SUPRUGE! Slađa otkrila sve - priznala kako se slaže sa pevačem, spomenula i BIVŠEG!

Supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija otkrila sve o odnosu sa sinom Nikolom koji živi i radi u Americi.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Slađa Trajković, supruga Radiše Trajkovića Đanija, nedavno je imala hitnu operaciju srca, a pevač je sve vreme bio njena najveća podrška. Kako bi joj sve olakšao, Đani joj je kupio čak i čuveni majbah od 130.000 evra i poželeo joj brz i uspešan oporavak.

Đani i Slađa važe za jedan od najskladnijih parova na sceni, a popularni par ima troje dece. Ono što malo ko zna je da pevačeva supuga ima vanbračnog sina Nikolu koji živi u Americi.O svom prvom sinu oduvek je otvoreno pričala za medije, ali je o njegovom ocu govorila samo jednom. Slađa je sa ocem svog prvog deteta živela u Prištini, a nakon što su se rastali, on se preselio u Ameriku sa njihovim sinom koji danas ima 28 godina.

"Sa tim čovekom, njegovim ocem, nisam bila u braku. Nikolu smo dobili u vanbračnoj zajednici. Moj sin Nikola ima danas 26 godina, živi u Americi, tamo je završio studije, dva fakulteta ima i ima posao. Prelep je dečko, predivan, pametan, kulturan, školovan... ", započela je Slađa za "Pink" pre dve godine i otkrila da li su njena ostala deca u kontaktu sa polubratom, ali i kad je poslednji put videla Nikolu.

"Ostala moja deca jesu u kontaktu sa Nikolom kad dođe preko leta u Srbiju. Kad je slobodan, čuju se. Više se deca čuju sa njim, nego ja. Nisam ga skoro videla, poslednji put sam ga videla prošle godine. Tada smo se sa njim videli Sofija, Marko i ja, Miloš nije bio u Beogradu, tako da se nije video sa njim, nažalost", rekla je tada Slađa.

Izvor: Pink tv /printscreen

Na pitanje da li se Đani upoznao sa njenim vanbračnim sinom i u kakvim su odnosima, ona odgovara:

"Naravno da su se upoznali. Nikola gotivi Đanija, kao i on njega, a i moja ostala deca ga jako vole. Ista majka ih je rodila, pa nebitno ko je otac. Svi moji bližnji, moja familija i prijatelji znaju za Nikolu, i kad me pitaju koliko dece imam, ja nikada nisam rekla troje, nego četvoro, a sa Đanijem troje. Ponosna sam na svu svoju decu. Imati četovoro dece veliki je uspeh, i da sam mogla, još bih ih ja rađala. Nažalost, nisam mogla, jer sam njih četovoro rodila na carski rez i bilo je povuci-potegni kad je trebalo da rodim Sofiju. To je baš bila hrabrost", rekla je Slađa i otkrila u kakvom je odnosu sada sa Nikolinim ocem.

"Nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe... Naš sin je veliki, ostvaren, nije dete. Mnogo godina je prošlo otkad se nisam videla sa tim čovekom", zaključila je Slađa.