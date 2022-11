STRAH ME JE, UPRAVO JE U SALI! Đani o zdravstvenom stanju svoje supruge - Slađa hitno OPERISANA, ovo su detalji!

Radiša Trajković Đani komentarisao zdravstveno stanje svoje supruge Slađe koja se trenutno nalazi na operaciji.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Juče je u domaćim medijima kao bomba odjeknula vest da Slađa Trajković, supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija, mora hitno na operaciju srca.

Slađana će biti operisana u poznatoj beogradskoj klinici zbog problema sa srcem, budući da već neko vreme oseća određene zdravstvene poteškoće. Obratila se lekaru, obavila je sve potrebne preglede i analize, te dobila uput za operaciju. Slađa se juče oglasila za medije i otkrila o kakvim zdravstvenim problemima je reč.

"Istina je to što ste čuli, idem sutra ujutro u KBC 'Dragiša Mišović', na kardiologiju, da mi ugrade stent, imam to zakrčenje krvnih sudova. Nisam ni znala ništa konkretno, dok nisam otišla na redovnu kontrolu, tamo se sve to otkrilo. Umarala sam se, pritisak mi je varirao, a na pregledu je doktor video da nešto nije kako treba. Sutra će mi ugraditi stent, biće sve to okej", poručila je Slađa za Pink.rs.

Izvor: Instagram/sladja_carpediem

Sada se za medije oglasio i Đani. Folker je danas otkrio da će uskoro saopštiti detalje nakon operacije jer Slađu trenutno operišu.

"Ne znam još šta se dešava, oni je operišu sada. Siguran sam da će to sve proći kako treba, ali svakako uvek imam strah od bilo kakve operacije", rekao je on.