CRNA SLIKA SVE ZABRINULA, DŽEJ LO SE OGLASILA! Svjetski popularna pjevačica otkrila zašto je NESTALA s mreža!

Fanovi svjetski popularne pjevačice Dženifer Lopez ostali su šokirani kada je sve objave na Instagramu obrisala, a na profilnu sliku stavila crnu pozadinu.

Izvor: Instagram/jlo

Dženifer Lopez zabrinula je milione fanova širom svijeta kada je izbrisala cio sadržaj svog Instagram naloga i svoju profilnu fotografiju na svim društvenim mrežama zamijenila crnom slikom. Čak 226 miliona pratilaca nagrađivane pjevačice i glumice na Instagramu naviklo je na njene fotografije i snimke iz privatnog i profesionalnog života, a onda je sve nestalo i niko nije znao zašto.

Lopez, koja je otkrila da se sada zove Dženifer Aflek se oglasila otkrila razlog njenog neočekivanog poteza, a fanovima je pao kamen sa srca. Džej Lo je ugasila društvene mreže na 24 sata kako bi danas ujutru najavila veliku vijest, koja je u svim svjetskim medijima odjeknula kao bomba. U pitanju je izlazak albuma ''This Is Me… Now'', koji stiže 20 godina nakon izlaska albuma ''This Is Me…Then'', koji je tada posvetila svom tadašnjem dečku, sada suprugu Benu Afleku.

Dženifer Lopez i Ben Aflek obnovili su svoju romansu nakon raskida pre 20 godina i vjenčali se, a sve to vrijeme nisu se suzdržavali da javno pokazuju ​​ljubav jedno drugom. Pred veliko vjenčanje Dženifer i Bena Afleka odigrala se drama kada je krvavu svekrvu odvezla Hitna pomoć.

Novi album je opisala je kao "hroniku emotivnog, duhovnog i psihološkog putovanja u poslednje dvije decenije". U kratkom videu Lopez je rekreirala naslovnicu albuma iz 2002. godine, a zatim se transformisala u sadašnji lik.

"Ovo sam ja nekad, ovo sam ja sada", napisala je u opisu.