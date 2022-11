CRV SUMNJE UNIŠTIO IH PRIJE 20 GODINA, A JEDNO IM PRESUDILO: Džej Lo otkrila istinu o raskidu prve vjeridbe s Benom

Dženifer Lopez je prvi put otkrila istinu o raskidu nje i Bena Afleka 2004. godine.

Izvor: Lionel Hahn/Zuma Press/Profimedia

Dženifer Lopez i Ben Aflek danas su srećno vjenčani par koji puni tabloidne strane svojom bajkovitom ljubavnom pričom, ali svi znamo da je trebalo da čekaju 20 godina na svoj „srećan kraj“! Podsetimo, zajedno su bili od 2002. do 2004. godine, a iako su planirali veliko vjenčanje – sve je propalo.

dženifer lopez

Izvor: Instagram

Popularni 'Benifer' se tada raspao kao kula od karata iako su važili za najsavršeniji holivudski par, a do danas nije bilo jasno zašto su raskinuli. Nakon raskida vjeridbe, Ben se oženio i dobio djecu sa Dženifer Garner, dok je Lopezova bila udata za Marka Entonija i još nekoliko puta vjerena. Nijedna od ovih veza nije rezultirala trajnom srećom ni za Bena ni za Dženifer.

Izvor: Lionel Hahn/Zuma Press/Profimedia

Na kraju, posle skoro 20 godina pauze, Ben i Dženifer su se ponovo spojili i zaljubili, a ljetos su napravili dva raskošna vjenčanja, jedno u Las Vegasu i jedno na Benovom imanju u Džordžiji koje je on prvobitno kupio za Dženifer 2003. Nije li to pravi znak sudbine? Džej Lo je tom prilikom i promijenila prezime u Aflek, a za to je imala jasan razlog.

Međutim, do danas se nije tačno znalo šta je izazvalo raskid Benove i Dženiferove prve veridbe, a sada je pevačica prvi put otkrila šta je bio razlog dramatične pauze. Naime, za novo izdanje magazina Vogue otvorila je srce i rekla da je za sve kriv crv sumnje koji se uvukao u njihovu vezu.

„Ben i ja smo bili mladi i ludo zaljubljeni, potpuno bezbrižni bez djece i pravih obaveza koje su se pojavile kasnije. Imali smo svo vrijeme ovog svijeta za sebe i iskoristili smo ga“, započela je svoju ispovijest.

Izvor: Shutterstock

„Nismo se uopšte krili, nismo obraćali pažnju na medijske priče koje su se širile o nama – jednostavno nismo ni na koji način držali situaciju pod kontrolom i to nas je na kraju uništilo. Nismo se krili, zabavljali smo se bez ikakve diskrecije, gledali smo samo jedno drugo i to nam je jedino bilo bitno. Ali mnoge stvari su se dešavale ispod površine, jer ljudi nisu željeli da budemo zajedno: javno mnjenje se okrenulo protiv nas, posebno nakon što smo se vjerili. Tačnije, smatralo se da nisam prava osoba za Bena. Te priče su unijele crva sumnje u našu vezu i na kraju nas uništile", rekla je Dženifer, koja se ove godine dva puta udala za Bena, prvo u Las Vegasu, a zatim u Džordžiji.

Izvor: Shutterstock

O njihovoj vezi rekla je i sledeće: „Uostalom, naučila sam nešto i sada smo mnogo oprezniji." Tako je pjevačica zaključila da su ona i Ben sada konačno spremni za pravu vezu i da su ozbiljno posvećeni svojoj vezi i svojim porodicama.