NESTALA DŽENIFER LOPEZ! Nešto čudno se dešava - Obrisane sve slike, a jedna fotografija zabrinula MILIONE!

Dženifer Lopez zabrinula je milione fanova širom sveta, a niko ne zna šta se dešava.

Strani mediji, kao i društvene mreže bruje o Dženifer Lopez (53) koja je "nestala" s Instagrama, gde je izbrisala ceo sadržaj svog naloga i svoju profilnu fotografiju na svim društvenim mrežama zamenila crnom slikom. Čak 226 miliona pratilaca nagrađivane pevačice i glumice na Instagramu naviklo je na njene fotografije i snimke iz privatnog i profesionalnog života, a sada je sve nestalo i niko ne zna zašto.

Njen prethodni sadržaj i dalje je vidljiv na njenim zvaničnim stranicama na Tviteru, Fejsbuku i TikToku, ali svi profili su "zamračeni" crnom profilnom slikom. Lopez, koja je otkrila da se sada zove Dženifer Aflek, nije dala nikakvu izjavu niti komentarisala promene. Obožavatelji pevačice i glumice nagađaju da sprema veliku najavu važnu za njen rad i dalju karijeru.

Ovakve korakle poznate face uglavnom prave pred neko veliko saopštenje. Danas 25. novembra se navršava 20 godina od trećeg studijskog albuma Dženifer Lopez "This is me… Then", koji je posvetila svom tadašnjem dečku, sada suprugu Benu Afleku. Zvezda ukupno ima preko 347 miliona pratilaca na društvenim mrežama, a u junu 2021. godine, Džej Lo je potpisala višegodišnji ugovor s Netflixom za stvaranje filmova, TV emisija i drugog sadržaja s naglaskom na podršku različitim glumicama, spisateljicama i redateljkama.

Dženifer Lopez i Ben Aflek obnovili su svoju romansu nakon raskida pre 20 godina i venčali se, a sve to vreme nisu se suzdržavali da javno pokazuju ​​ljubav jedno drugom, što je ona često delila na Instagramu, koji je sada "zatamnjen" i prazan. Pred veliko venčanje Dženifer i Bena Afleka odigrala se drama kada je krvavu svekrvu odvezla Hitna pomoć.

