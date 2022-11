DOBIJAO SAM PRETNJE ZBOG KARLEUŠE, NEKA SVI VIDE! Topalko progovorio o svađi sa pevačicom, spomenuo i TUŽBU!

Milan Topalović Topalko komentarisao sukob sa Jelenom Karleušom, otkrio da li će je tužiti.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć/Instagram/topalko.top

Milan Topalović Topalko nedavno se putem društvenih mreža sukobio sa koleginicom Jelenom Karleušom, koja ga je isprozivala zbog slike iz lova.

Pevačica mu je tada poručila da joj, puška sa kojom je pevač pozirao "treba za njega", a on joj je ubrzo i odgovorio. Sada je odlučio da javno komentariše njihov sukob, te ispričao da je dobijao pretnje od Jeleninih fanova, ali i da je od Lovačkog Saveza dobio ponudu da je tuži. On je istakao da to nije želeo.

"Ja sam to shvatio da neko priča ko nije pre toga razmislio šta priča. Mene su zvali iz Lovačkog Saveza da je tuže, nisam neka svađalica i to nisam želeo. Ja sam registrovan lovac u Savezu, to je stvar izbora. Uvek sam za to da ljudi imaju stav, ali da ga ne nameću drugima. Lovci nisu neka grupa budaletina koji nose oružje i pucaju šta im se svidi. Da bi postao lovac moraš da prođeš test koji traje skoro godinu dana, lekarske preglede, ali i bezbednosnu proveru kako bi dobio dozvolu za nošenje oružja", kaže on.

"Ja sam dobijao i pretnje o tih ne znam kako da ih nazovem njenih fanova, sve sam to ostavio ispod slike, nisam ništa obrisao. Neka svi vide, ja ništa ne krijem", kazao je Tpalko u emisiji "Grand Magazin".

Pogledajte fotku zbog koje je Jelena reagovala: