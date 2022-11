"MAJKO, OTIĆI ĆU I JA SA OVOG SVIJETA, UBRZO!" - Jezivo obećanje bivšeg učesnika Zadruge: Bez tebe sam MRTAV čovjek!

Bivši zadrugar Aleksandar Bogunović Zverka zabrinuo je javnost kada je na svom Instagram profilu podijelio sliku sa majkom.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Majka nekadašnjeg učesnika Zadruge, Aleksandara Bogunovića poznatijeg kao Zverka, koji je robijao sa Kristijanom Golubovićem, preminula prije dva dana, a on je sada otkrio koliko je bio vezan za majku, a onda i istakao da ne želi da živi na ovom svijetu, ukoliko ona nije sa njim.

"Majko, otišla si prerano i duša mi se cijepa ova dva dana od kada te nema više... Živim kao da sam mrtav, ovu tugu i bol ja ne mogu da uklonim i ne znam kako ću živjeti bez tebe dalje. Bila si mi sve na svijetu, volio sam te više od sebe i svega, a sada te nema više", napisao je Zverka u okviru svog Insta storiju, pa dodao: "Bolje da ne živim više ovako i znam da ćemo se uskoro vidjeti ponovo, ja sam bez tebe mrtav čovjek, a otići ću i ja sa ovog svijeta i to jako brzo, to ti obećavam. Voli te beskrajno tvoj sin", napisao je on.

Bivši zadrugar je takođe otkrio i datum i vrijeme kada će njegova majka biti sahranjena: "Ko smatra da mi je drug i pijatelj, doći će sjutra na sahranu na Centralnom groblju Voždovac. Hvala".

Zveraka je sve šokirao i prije ulaska u Zadrugu 5 kada je otkrio da je neko vrijeme proveo iza rešetaka, a kraj rijalitija nije dočekao jer je pobjegao iz njega, što je bila i najveća rijaliti kazna ikada. On je nakon bjekstva iz rijalitija pretučen od strane nepoznatih mladića u Užicu koji su mu uzeli nekoliko hiljada dinara i skupocjeni sat koji mu je vrijedna uspomena. Zverka je javnosti otkrio i nepoznate detalje o popularnoj voditeljki s kojom je imao ljetnju aferu, te poručio da je čuo da voli orgije, kao da joj je pronašao poruke u telefonu.