SAHRANIO SAM SINA KADA JE IMAO TRI I PO MJESECA: Željko Samarždić prvi put o VELIKOJ PORODIČNOJ TRAGEDIJI!

Željko Samardžić progovorio o teškoj porodičnoj tragediji, trenutku kada je saznao da je izgubio sina.

Izvor: Kurir TV printscreen

Željko Samardžić već nekoliko decenija je na javnoj sceni, a u njegovoj blistavoj karijeri najveća podrška mu je njegova porodica. Pjevač ima tri ćerke, četvoro unučića, i suprugu sa kojom dijeli radost i tugu više od četiri decenije.

Ipak, početak građenja te porodice i zajedničkog života, krenulo je velikom tragedijom i gubikom. Bračni par zadesila je prerana smrt sina, koji je imao samo tri i po mjeseca. Pjevač je u potresnoj ispovijesti priča o sahrani bebe i kako su Maja i on prevazišli sve do sada. "Očeva porodica je iz Nikšića, tamo smo sahranili malog Zlatka, to je bila tuga za sve nas. Kad god dođe taj mjesec, Maja i ja, sami podijelimo tu tugu i uvijek razmišljamo koliki bi bio da je ostao živ, ali to je život", započeo je.

"Nikada čovjek ne zna šta mu se može desiti u životu. Idete ulicom, pa vas udari auto, a niste se tome nadali. Bio je beba, imao je tri i po mjeseca, ime sam mu dao Zlatko, po mom kumu koga sam mnogo volio. Sjećam se tog perioda, moja pokojna baba je došla na babine, prvi put da vidi svog praunuka, za nju je bio veliki šok kada se sve desilo. U Crnoj Gori je muška glava velika stvar. Nikada to neću zaboraviti. Familijarno smo išli svi iz Mostara u Nikšić da odradimo te obrede", završio je Željko.

