NISAM ZA TO DA MLADE DJEVOJKE VODE LJUBAV SA STARCIMA: Pjevač otkrio tajnu svog hita i šokirao - "To je za osudu"

Pjevač Željko Samardžić otkrio kako je nastala pjesma "Grlica" i šta ga je začudilo u Knez Mihailovoj

Izvor: Kurir TV printscreen

Pjevač Željko Samardžić, čija karijera traje decenijama, progovorio je o svom najvećem hitu i rekao da se sjeća tačnog trenutka kada je Marina Tucaković počela da piše tekst.

"U nekim trenucima mi je bilo neprijatno da pjevam 'Grlicu'. Tekst te pjesme je nastao sasvim slučajno kada sam jednom prilikom bio kod Marine Tucaković. Pričao sam joj kako mi je bio šok da me ljudi zaustavljaju da se slikamo u Knez Mihailovoj i kažem joj da se kod kuće pred ogledalom zapitam šta su to u meni našle", rekao je pjevač i nastavio:

"Tako se rodila ideja za pjesmu. To je jedna veoma poučna pjesma u kojoj se mladim djevojkama ne preporučuje da vode ljubav sa starijim muškarcima. Uvijek sam bio protiv toga da mladi ljudi, mlade djevojke idu za starcima. To je za osudu. Ja sam roditelj, imam tri ćerke i nikada u životu to ne bih volio. Međutim, to su stvari koje se dešavaju kada je ljubav u pitanju".