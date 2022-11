UCENJIVALI SU ME EKSPLICITNIM FOTOGRAFIJAMA: Pevačica išla u policiju - "Slali slike GOLIH GRUDI i pretili"

Pevačica Zorana Pavić okrila sa kakvim problemima se susrela tokom karijere

Izvor: TV Prva

Pevačica Zorana Pavić otkrila je da je bila ucenjivana eksplicitnim fotografijama, koje su bile lažne, zbog čega je ceo slučaj prijavila je policiji.

"Imala sam situacije gde su mi slali neke fotografije i ucenjivali me, da su to moje nage grudi i da će to pustiti u javnost. Ja sam im samo odgovarala da su moje grudi bolje, to su sve lažne fotografije bile i ja sam i prijavljivala te slučajeve", ispričala je Zorana Pavić. Ističe da se nekoliko puta slikala za magazine, ali da te fotografije nisu bile vulgarne.

Pevačica je nedavno dospela u centar pažnje zbog gubitka kilograma. Njene pre i posle slike su na društvenim mrežama izazvale lavinu reakcija. Pogledajte kako sada izgleda: