KOLEGINICI CRTALA BRKOVE U UKRŠTENIM REČIMA ZBOG BESA! Zorana Pavić otkrila detalje svađe koja joj i danas TEŠKO PADA

Zorana kaže da bi volela da zaboravi šta se desilo, jer je svakako oprostila koleginici, ali joj ne polazi za rukom.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/ printscreen

Pevačica Zorana Pavić je tokom svoje karijere imala i uspehe i padove, ali je uprkos svemu ostala prepoznatljiva po svojoj vedrini i energiji kojom zrači i na sceni i van nje. Pojedine situacije bi, kako kaže, volela da zaboravi, budući da ih je već oprostila, a sada je iskreno progovorila i o jednoj situaciji sa koleginicom sa estrade, koja joj je najteže pala.

"Ljuta sam malo na sebe, jer oprostim. Jednoj našoj koleginici sam oprostila, ali ne mogu da zaboravim. Uradila sam to zbog sebe, jer je žena i priznala grešku na kraju krajeva, koja nije bila mala uopšte. Godinama sam to nosila, jer je baš ružnu stvar uradila. Kada je dobila dete ja sam joj čestitala, ona je rekla da je veoma zahvalna, jer godinama nosi 'izvini'. Iskreno sam joj oprostila, nema tu - ili oprostiš ili ne oprostiš. Ljuta sam na sebe, jer volela bih da zaboravim, ako sam oprostila i ako smo prevažišli, što uopšte to pamtim. Kada se to dogodilo, nisam znala šta ću sa sobom, pa sam joj u ukrštenim rečima crtala brkove. Sada mogu da čujem i njenu pesmu, to je dobro, ali prošlo je i dosta vremena", iskrena je bila Zorana u emisiji "Goca Show" na K1 televiziji.

Za kratko vreme, zahvaljujući želji i upornosti, skinula je 25 kilograma i danas se oseća bolje nego ikada. Progovorila je i o svom ljubavnom životu, za koji kaže da je izuzetno turbulentan.

"U mom emotivnom životu je toliko turbulentno, da kada se završi emisija nikad ne znam da li ću biti u vezi ili ne, još ako ide emisija uživo, to saznam sutradan. Nije dosadno, uzbudljivo je. Vreme će pokazati da li sam zadovoljna, jer i sama mogu da budem srećna. Trenutno više zračim zbog posla, jer ja sam srećna kada radim. Ovo ostalo, u šta sam sigurna je da univerzum reši kad šta treba da se dogodi. Mogu da funkcionišem samo u nečemu što se zove luda u ljubavi, ja ne umem umereno da volim i pristajem onda i na posledice toga, jer tu nikad nemam mira", rekla je Zorana i priznala da se nosila i sa teškim periodima.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/ printscreen

"Za neke nevolje koje vučem, ima tome godina, koje su ostavile određene posledice, i neki krediti i da ne pričam, svi smo to prošli, imaš određene odgovornosti. Imala sam slučaj da ljudi koji vole moju energiju mi kažu 'dobar čovek' i uvek se nekako postidim toga, iako znam da mi je suština zdrava, da volim ljude i da imam tu empatiju i koliko ginem za prijatelje, najbliže, pa čak i za neke ljude koji mi nisu toliko bitni. Ako nekome učiniš, s druge strane će ti se vratiti. Imam neke odgovornosti koje još uvek nisam realizovala, i to u principu moju dušu muči, iako okolnosti nisu na mojoj strani. To je jedno ogromno breme na mojoj duši i ne bežim od njega. Kada mi kažu ljudi 'da li sam baš ja dobar čovek, kada imam neke odgovornosti'... Onda mi je pomogao jedan duhovnik koji mi je rekao, 'samim tim što ih doživljavate kao svoje odgovornosti, vi ste kvalitetni'. Postoje ljudi koji govore baš me briga, a ja zbog toga duboko patim. Sigurno su to neka iskušenja, život mi je uvek namestio, gde su mi želeli loše, samo se povučem", rekla je Zorana, koja je istakla i da veruje u energiju, sudbinu i u Boga kojem se moli na neki svoj način.