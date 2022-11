DEKA PRODUCENT ME JE ZVAO NA VEČERU! Nataša DNK šokirala priznanjem - "Bila sam LJUBAVNICA, imao je ženu i decu"

Nataša Aksentijević, poznatija kao Nataša DNK po istoimenoj emisiji koju je vodila, šokirala je priznanjem da je bila ljubavnica.

Izvor: Kurir TV printscreen

Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević koja se prepolovila, a zatim ispričala kako je saopštila mužu da se zaljubila u drugog muškarca, sve je iznenadila kada je pred kamerama priznala da je u mladosti bila ljubavnica čoveku koji ima ženu i decu - "Bila sam ljubavnica, neću reći ko je. Čovek je imao ženu i decu. Ja sam tad bila mlada i zgodna i voleli su svi da im budem ljubavnica".

Na pitanje voditelja da li je samo tom čoveku bila ljubavnica, Nataša je odgovorila: "Kako se uzme. Treba definisati pojam 'ljubavnik'. Ljudi koji imaju neku aferu vezanu samo za se*s, oni su ljubavnici. Ljudi koji imaju ozbiljnu vezu su partneri".

Ističe da je nikada nisu privlačili stariji muškarci, pa se prisetila i jedne neprijatne situacije koju je doživela - "Ja ne volim starije muškarce, uvek su me zanimali moji vršnjaci i mlađi muškarci. Ja kad kažem stariji mislim na odnos deda i devojka. Bio je jedan deka producent koji mi je rekao: 'Mogli smo da odemo na večeru', ja sam mu rekla da ne večeravam. Posle mene su dolazile devojke koje su dobijale uloge, shvatila sam da su one 'večeravale'", ispričala je Nataša DNK na HYPE TV.

Nataša se jednom prilikom prisetila i teške situacije koja se odigrala nakon jedne epizode DNK emisije, koju je vodila kada je suprug ubio svoju ženu. Ona je istakla i to da je nasilje i situaciju koju je primetila prijavila policiji i nadležnim službama.

"Imala sam to loše iskustvo radeći emisiju DNK. Posle jednog razgovora sam prijavila nasilje policiji, ali ne službi za socijalni rad i oni na to nisu odreagovali i posle određenog vremena se dogodilo ubistvo", ispričala je Nataša Aksentijević i dodala da je osećala krivicu i da je možda mogla da to spreči.

Nataša Aksentijević je već nekoliko godina u srećnom braku sa suprugom Dušan sa kojim ima dve ćerke.