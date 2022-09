TRPELA SUROVE KOMENTARE ZBOG KILAŽE, PA SE PREPOLOVILA! Nataša DNK se skinula u crni bikini i svima zapušila usta (FOTO)

Voditeljka Nataša Aksentijević, poznatija kao Nataša DNK se prepolovila i pokazala obline u bikiniju.

Izvor: Instagram/natasaaksentijevic

Nataša Aksentijević koja je krajem 2020. godine sve šokirala objavom na društvenim mrežama i poručila da započinje eksperiment kojim planira da izgubi čak 50 kilograma, sada je sve oduševila fotografijama u bikiniju. Voditeljka se prepolovila i nakon što je ispričala kako je saopštila mužu da se zaljubila u drugog muškarca svima pokazala čime raspolaže.

Nataša je vredno radila na tome da smrša, pa je sada pokazala zanosnu liniju u crnom bikiniju.

"Leto će trajati sve dok ja ne kažem da je kraj!", napisala je Nataša na Instagramu, a u prvom planu se našao njen dekolte.

Nataša je jednom prilikom otkrila kakve je neprijatnosti imala u privatnom životu zbog svog izgleda.

"Bilo je to na televiziji na kojoj sam radila. Dok sam prolazila hodnikom iza leđa sam čula: 'Ko je doveo ovu debelu? Ona sigurno nije ničija ljubavnica, šta traži ovde?'. Bila sam jako povređena i jako me je uvredilo to što se moja stručnost, moj rad i talenat procenjuju na osnovu mog izgleda. Gubila sam i uloge. Odbili su me jer nisam imala ravan stomak i dobre noge iako je bila reč o ulozi sekretarice", ispričala je ona nedavno.