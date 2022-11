ŽIVI U KOLIBI I SAŠA POPOVIĆ MU DAJE GARDEROBU KADA JE FRKA! Bio je zvijezda narodne muzike devedesetih!

Dejan Ćirković, poznatiji kao Ćira, bio je popularan pjevač narodne muzike devedesetih, a sada živi u kolibi daleko od Srbije.

Izvor: Instagram/fenomenalnicira

Dejan Ćirković bio je jedan od najpoznatih pjevača Granda, koji danas živi potpuno drugačijim životom i van granica naše zemlje. Ćira je već 25 godina u Štutgartu, a prošle godine se oglasio otkrivši da mu je teško pala situacija sa korona virusa, da nije mogao da posjećuje rodbinu i prijatelje u Srbiji, kao i da jedva čeka da se vrati u domovinu. Sada otkriva da živi u kolibi iznad Štutgarta i da se posvetio poljoprivredi.

"Tu sam od marta prošle godine, sad će da bude tačno godinu dana kako sam u kolibi", rekao je pjevač i opisao kakva je situacija u Njemačkoj - "Od 2. novembra do danas je sve zatvoreno, samo rade prodavnice za hranu. Ni frizerski saloni, ni kafići ni restorani, ništa ne radi, u gradu nema žive duše. Imali smo i policijski čas, pa su ga ukinuli, al' šta nam vredi kada nemamo gdje da idemo?".

Pjevač je zbog situacije riješio da se obezbjedi na vrijeme, pa je posadio povrće za sopstvene potrebe - "Za sada imam samo bijeli luk, ali na proljeće će biti i drugog povrća. Za svaki slučaj da se nađe. Nemam mjesta da snabdjevam Njemačku bijelim lukom", rekao je pjevač i dodao: "Nadam se da ču polovinom marta uspjeti da dođem u Srbiju. Ovde je zabranjeno okupljanje, ali mi nekad kršimo to pravila, mada ne bude nas nikad više od dvoje, troje. Skupimo se kada je lijepo vrijeme i roštiljamo uz rakiju".

Za Ćiru kažu da je jedan od najduhovitijih pjevača na estradi. On je jednom prilikim otkrio da je mnoge teške životne situacije prebrodio zahvaljujući svojim dugogodišnjim prijateljima iz Srbije, a najviše mu je pomogao Saša Popović, kojem je bio prinuđen da otkaže saradnju.

Zbog brojnih televizijskih gostovanja Ćira iz Štutgarta dolazi u Beograd, te se s vremena na vrijeme desi da zaboravi da ponese svečaniju garderobu, pa bude primoran da potraži nešto u Popovićevom ormaru. Međutim, kako kaže, više mu to ne odgovara - "Smršao je baš, pa svu garderobu skrati vamo, smanji tamo, to mi više ne odgovara. Ali nema veze, ako su cipele manji broj, malo sprčim prste i za jedno snimanje to nije problem", našalio se Ćira i rekao da mu Saša dođe kao glavni stilista kod kojeg i odsjeda kada boravi u Srbiji. Osim konfekcijskog broja, Popović i on imaju isti ukus, pa tako često na sebe obuče sve što nosi i Saša.