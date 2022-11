SAŠA POPOVIĆ JE TRAŽIO DA SE SKINEM! Voditeljka Granda otkrila šok TAJNU - "Rekli su mi da si mnogo DEBELA"

Voditeljka Dragana Katić otkrila je detalje prvog razgovora sa Sašom Popovićem koje javnost nije znala.

Nova sezona takmičenja "Zvezde Granda" samo što nije počela, a čuvenu osmorku i njihove buduće kanditate od sada gledamo na Pink televiziji. Pred sam početak nove sezone Saša Popović otkrio je kako je policija jednom pilikom upala u "Grand", šta je tamo zatekla, a Neda Ukraden je u svojoj knjizi otkrila detalje veze s Popovićem.

Nakon što je i pevačica Zlata Petrović sa kojom je Saša Popović neko vreme bio u vezi ispričala da ju je smuvao ispred toaleta na osamnaestom rođendanu Svetlane Cece Ražnatović, voditeljaka "Granda" Dragana Katić se prisetila kako ju je Popoivić zaposlio i šta je tražio od nje čim ju je video.

"Naše kolege Zorica Konić i Munja su pričali sa Brenom i Sašom, koji su tada planirali da osnuju svoju produkciju. Oni su me i obavestili o tome, takođe su me predložili Saletu, a on se složio s tim, bez obzira što svi pričaju kako sam mnogo debela od porođaja", ispričala je voditeljka svojevremeno i otkrila šokantne detalj sa prvog razgovora sa Popovićem.

"Jedva ga je Zorica ubedila da me pozove, ali mi je naglasila da obučem minić, a preko nešto široko i dugo da Sale ne vidi da sam debela! I odem ja, obučem se kako mi je rekla. Našli smo se kod Saleta i njegove Suzane u kući", rekla je Katićeva i dodala: "Dočekuju oni mene na vratima, a ja u širokoj bundi! I Saša kaže: 'Ajde da se skineš', i ja se skinem, a on vikne: 'Jao, što lažu! Super si riba. Svi su rekli da si mnogo debela! Super izgledaš!'". I tada smo započeli saradnju, koja i danas traje".

Katićeva ne krije da je bilo veoma teško doći do čelnika "Grand" televizije, ali i da je bila na meti predrasuda zbog kilaže koju je dobila tokom trudnoće, u kojoj je dobila blizance.

"Na jednom od prvih snimanja kostimografkinja mi je prišla i zamolila me da skinem nausnice, zbog kojih me ne snimaju u prvom planu! Pojma nisam imala šta mi kaže, a ona mi priča diskretno: 'Pa, kao te dlačice'. I onda me je vodila kod svoje kozmetičarke", prisetila se voditeljka.

Saša Popović veliki je ljubitelj automobila i ima ceo vozni park, a na snimanje jedne epizode nove sezone pomenutog takmičenja pojavio se u novim "besnim" kolima od 180.000 evra.