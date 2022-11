DARKO MI JE PLATIO DVA MILIONA! Ana Sević otkrila sve o alimentaciji koju plaća bivši muž - mesečno legne 50.000!

Sud ga je naterao da mi isplati sve zaostale alimentacije i da nastavi redovno da ih plaća.

Ana Sević pobedila je na sudu bivšeg muža zbog neisplaćenih alimentacija.

Ana je Darka Lazića tužila pre tri godine, a dug je tada iznosio oko milion dinara, odnosno 11.000 evra. Lazić je do marta 2020. godine isplatio samo deo obaveza, ali je pevačica bila prinuđena da podnese i krivičnu prijavu protiv Lazića, budući da joj je pevač tada dugovao još 19 alimentacija, odnosno 950.000 dinara. Tek nedavno, otkrila je Sevićeva, bivši suprug joj je isplatio sva dugovanja, što je ukupno, kada se sve sabere, dva miliona dinara.

"Sud je doneo odluku u moju korist i Darko sada uredno plaća sve alimentacije. Isplatio je sva zaostala dugovanja i što se tih stvari tiče, više nemamo problema", rekla je Ana, kojoj bivši suprug sada svakog meseca uplaćuje 50.000 dinara. Iako je njihov odnos prošao kroz turbulentni period, Ana ističe da njihovoj ćerki nikada nije branila da viđa oca, koji je u vezi s novom devojkom.

"Darku želim svi sreću u životu, a ako se dogodi da se ponovo oženi, naravno da ću dozvoliti našoj ćerki da mu ode na svadbu", rekla je Ana, i otkrila da se u odgoju svoje troje dece ne oslanja na dadilje, već na baka-servis. "Kada imam obaveze, pomažu mi bake. Hvala bogu što moja deca imaju žive i zdrave bake i što mogu da mi pomognu. Iako sada imam troje dece, nikada nisam imala dadilje", rekla je Ana, i dodala da još uvek nema nameru da se vrati na posao.

"Imam u planu da snimim pesmu, ali treba mi još malo vremena. Po zakonu imam pravo na dve godine odsustva jer sam rodila troje deca, mada nikada se ne zna, možda rodim i četvrto".

Iako se često oslanja na pomoć svoje porodice kada je reč o odgoju dece, ipak još uvek nije spremna da se od njih odvoji na duže vreme. "Daniel i ja smo planirali da otputujemo u Katar i da odatle pratimo Svetsko prvenstvo u fudbalu, ali smo odustali. Čak smo kupili i karte, ali sam shvatila da neću dugo moći da izdržim da budem razdvojena od dece. Svakako ćemo gledati i navijati kod kuće. Inače, volim da idem na utakmice i primetila sam da se ljudi šokiraju kada me čuju kada opsujem. To je način da izbacim negativnost iz sebe, a da me niko ne gleda popreko. Obožavam fudbal, opušta me iako se nekada nerviram dok ga gledam".