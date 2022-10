NORMALNO JE DA DARKO LAZIĆ NESTAJE! Ana nakon neprijatne situacije o bivšem MUŽU i njegovoj djevojci: Svašta se dešavalo

Ana Sević upoznala je novu djevojku Darka Lazića i prokomentarisala svog bivšeg supruga i njegovu izabranicu.

Pjevačica Vanja Mijatović izgovorila je sudbonosno "da" izabraniku Aleksandru pred mnogobrojnim prijateljima i porodicom. Gala vjenčanju su prisustvovale brojne javne ličnosti iz svijeta estrade, a među njima je bio i Darko Lazić koji se pojavio s novom djevojkom Katarinom, za koju je ranije otkrio da je poznaje 13 godina.

Pri samom dolasku zvanica odigrala se neprijatna situacija pred pripadnicima sedme sile, kada su Darko i njegova djevojka davali izjave, a iza pjevača je bila njegova prva supruga Ana Sević. Dok je davao izjave novinarima o koleginici koja staje na ludi kamen, Darko je odgovorio i na pitanje "da li će se ponovo ženiti".

Ana Sević i Darko Lazić iz braka imaju ćerkicu Lorenu, a pjevačica je otkrila da li se uplašila kada je u medijima odjeknula vijest o navodnom nestanku Darka Lazića, te u kakvom je odnosu sa njim.

"Darko i ja smo oduvijek bili u dobrim odnosima. Naravno, nesuglasice su postojale, ali nevezano za naš odnos, nego za neke druge svari, ali to je riješeno. Ja njega ne kritikujem ni za šta, niti me zanima. Nemam ja razloga da razmišljam o tome. Prosto, svako ko njega iole malo poznaje, zna da je to sasvim normalno za njega da nestaje. Dok smo bili zajedno dešavalo se svašta", rekla nam je Ana prisutnim medijima i dodala:

"Juče sam upoznala Darkovu Katarinu. To je izgledalo normalno, kao i sa svakom prethodnom njegovom... Da li sam zadovoljna njegovim izborom? Nemam ja šta da tu budem zadovoljna. Ne zanima me apsolutno da li je i dalje udata, kako kažete".

Darko Lazić se s Anom navodno nakon razvoda tužio oko neisplaćenih alimentacija, a pjevačica se na vjenčanju koleginice pojavila u društvu supruga Danijela Nedeljkovića, s kojim ima još dvoje djece, i samo je brzo prošla pored bivšeg.