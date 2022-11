"KO O ČEMU, KU*VE O POŠTENJU!" Milica Dabović brutalno iskrena o golim fotkama - Uradila sam to ZBOG PARA i ne kajem se!

Milica Dabović je navikla na burne reakcije i osude zbog svojih postupaka, naročito kada je otvorila nalog na OnlyFans.

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je odlučila da unovči fotografije svog tijela, pa je otvorila profil na OnlyFans, zbog čega je u poslednje vrijeme u žiži interesovanja javnosti. Muškarci je podržavaju u tome, većina žena je osuđuje, a ona je sada priznala zbog čega se odlučila na ovakav vid zarade i da li se pokajala.

Priznala je da je zamaraju izmišljotine koje se pišu otkako ima nalog na pomenutoj platformi za odrasle, pa dodala da to jedino može da unapredi njen život, jer je njena košarkaška karijera završena.

"Suludo je o tome pričati... Ja sam ono što jesam i ko zna šta meni može da se desi u glavi. Idem do granice neke pristojnosti. Ne idem daleko, ne ulazim u dubiozu i nisam spremna uopšte na to. Da sam mislila da radim nešto više od slika, ja bih sigurno to radila na drugi način. Te stvari mi nikada nisu padale na pamet", rekla je Milica Dabović i priznala šta ju je navelo na ovu odluku.

"Finansijska nesigurnost", odgovorila je, pa govorila i o tome šta je željela da priušti sebi, a nije mogla.

"Odlično znate da ja ne varam, ne lažem i uvijek sam spremna da kažem istinu. U pitanju su bile trenerke iz moje kolekcije, koje su bile skupe, a trebala sam da naručim baš dosta. Ta najmanja količina je bila skupa, a morala sam da je naručim. Tako da, to je bila prekretnica. Došla sam u deset uveče i rekla: 'To je to. Ja znam kako ću!'. Uvijek sam voljela da probam sve, kao i svaki normalan čovjek. Samo što ljudi lažu, mažu... Ko o čemu, ku*va o poštenju. Ja sve uradim javno, nema šta tu da se krijem, izmišljam i varam ljude. Iskrena sam i direktna, a i, Bože moj, u svojih četrdeset godina imam takvo tijelo da mi mogu pozavidjeti", smatra Milica, koja od porodce ima podršku od samog početka: "Naravno! Kako da ne. Da mi je neko od njih rekao 'Da li si normalna?', ja to nikada ne bih uradila. Sve ide u granicama normale".

Priznala je i da ima onih koji je zovu na dejt, ali da o tome još nije razmišljala: "Zovu oni mene, ali nije to nešto što ja želim. Nisam ja to otvorila da bih našla momka ili momka za sastanak, piće, ili za večeru... Odlučila sam da otvorim to zbog drugih stvari. Ostvarila sam svoj cilj".

"Kroz život sam dobijala milion nepristojnih ponuda i nikad nisam došla u iskušenje da uradim nešto. Ne zamaram se tim stvarima sve dok imam nivo, srećna sam i to mi je super", otkrila je Milica, koja je na pitanje o finansijskoj situaciji od otvaranja naloga na OnlyFans rekla samo: "Ljudi već izmišljaju i lupaju gluposti. Moja situacija sada je mnogo drugačija nego što je bila pre OnlyFans, toliko mogu da otkrijem". Takođe, priznala je i da li se pokajala.

"Ne. Kad god nešto probam i uradim, zašto bih se kajala. Kajala sam se samo što sam birala pogrešne tipove muškaraca s kojima ću se zabavljati u životu. Ali očigledno da je moralo da krene tim putem. Moralo je to da se desi kako bih shvatila neke stvari u životu", smatra Milica, a priču o bivšima je nastavila i otkrila da joj se oni više ne javljaju.

"Ne daj Bože! Mogu da zamislim kako umiru od muke. Sve ih čekam, baš me drugarica pitala prije neki dan... Bivše očekujem, ali u nekom drugom obliku! (smijeh)", poručila je.