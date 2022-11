ŠIRILA SAM NOGE I DAVALA SVE ŠTO POSTOJI! Milica Dabović nikad iskrenije o MUŠKARCIMA - "Više nisam takva!"

Milica Dabović iznenadila sve priznanjem o iskustvu sa muškarcima.

Milica Dabović nedavno se našla u žiži interesovanja kada je otvorila nalog na sajtu za odrasle gde je počela da objavljuje svoje provokaivne fotke. Košarkašica je više o tome govorila u emisiji "Amidži šou", a potom je i izjavama u emisiji "Magazin in" iznenadila sve.

Nakon što je u pomenutoj emisiji pričala o partnerima i novcu, Milica je sada priznala i kroz šta je sve prošla. Iako u skladnoj emotivnoj vezi, Milica je ranije govorila o problemima sa bivšim partnerom, ali i ocem svog sina Stefana. U prvoj vezi je trpela fizičko nasilje, a u drugoj je nekoliko puta opljačkana.

"Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, volela, davala i sve što postoji, i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac. Znači ja sam samo to što ja jesam, u tim trenucima sam želela sve, da to sija, da je to jedna bajka, i moj princ koga sam ja našla, i moj prethodni partner, i otac mog deteta, ali u tome nisam uspela. Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dve ruke i dve noge, a igrao si samo košarku i napravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam", rekla je Milica Dabović u emisiji Magazin In.

Milica takođe misli da ako se muškarcu ne udovolji u braku da će onda on naći drugu.

"A imaš i to, ako im ne daš prvi put on će otići i i naći će drugu. Naći će nekog gde će da se isprazni", dodala je Dabovićeva.