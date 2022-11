IZVADIO NOVČANICE NA STO I PITAO "KOLIKO PARA HOĆEŠ DA TI STAVIM U GRUDI": Pjevačica zbog njega otišla s nastupa

Pjevačica Nela Bijanić se prisjetila neprijatnosti na jednoj svadbi na kojoj je bila angažovana

Pjevačica Nela Bijanić može da se pohvali višedecenijskom karijerom koju je izgradila bez ijednog skandala. Sada je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da nikada nije dozvoljavala da joj gosti na nastupu stavljaju bakšiš u grudi, kao što je to slučaj sa njenim koleginicama.

Kaže da to nije dozvoljavala ni sa petnaest godina, kada je započinjavala karijeru, a ne bi ni sad, te je svojevremeno zbog toga napustila jedan od svojih nastupa. "Jesam otišla sa dve svadbe, stvarno jesam. Ne dozvoljavam da mi se stavlja novac u nedra i u kosu, ne dozvoljavam penjanje", rekla je Nela i objasnila:

"Jednostavno takva sam osoba, to sam rekla sa petnaest godina i dan danas taj stav imam. Svi mi volimo novac, ali ne po svaku cijenu. Svako ima svoj stil, i svačiji stil pozdravljam, ali moj stil će takav biti do kraja života. Dešavalo mi se da čovjek stavi hrpu para na sto i kaže ‘Nela, koliko hoćeš da ti stavim para u nedra?’. Na takav način ne, pitao me je tad i više nikad u životu, a sretali smo se posle toga još dugo na nastupima. Može se zaraditi na lep i kulturan način".