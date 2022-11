ONA MLATI PARE, A TATA PRODAJE TOALET PAPIR NA PIJACI: Bura na Tviteru zbog Rade Manojlović - reagovala Srbljanovićka

Spisateljica Biljana Srbljanović reagovala je na tvitove pevačice Rade Manojlović koja je istakla da uprkos tome što je ona popularna, otac joj radi na pijaci i prodaje toalet-papir.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Rada Manojlović koja je nedavno na jednom nastupu metlom i đubrovnikom skupljala bakšiš sa poda od 300.000 dinara, napravila je pometnju na društvenoj mreži Tviter, kada je otkrila da njen otac radi na pijaci.

"Rade je od ujutru do uveče na njivi, a četvrtkom, subotom i nedeljom radi na pijacama po selima u okolini Požarevca jer želi da ima svoj dinar. Na tezgi nudi i baterije za satove, sijalice, boce za plin. Moj tata prodaje toalet-papir na pijaci. I ne samo to, već i hiljadu nekih drangulija, baterije za satove, sijalice, boce za plin... Različite sitnice. Naravno, ne mora da radi i već 15 godina ga molim da prestane, ali on ne želi. Voli da ima posao i svoj dinar. To ga održava u životu. Bavio se time i pre nego što sam postala popularna", napisala je pevačica na Tviteru, nakon čega su u komentarima krenuli da je vređaju i pišu "kako je nije sramota da on prodaje toalet papir, a ona uzima hiljade evra bakšiša".

Rada je oštro odgovarala pratiocima, a sada se, ovim povodom, oglasila i spisateljica Biljana Srbljanović i istakla da joj je drago što Rada ne dozvoljava da joj se rugaju gori od nje, a posebno ne zbog rada njenog oca.

"Nisam mnogo znala o Radi Manojlović, osim onog najopštijeg, sve do kovid kontroverzi. Ne slažem se ni sa čim što je govorila i pisala o vakcinama i koroni. Ali želim da kažem da mi imponuje njeno odlučno odbijanje da joj se rugaju gori od nje, a zbog poštenog rada njenog oca", napisala je Biljana.

"Hvala! Drago mi je, lepo ste ovo rekli", napisala je Rada u odgovoru.

Pratioci na Tviteru su Radu prozivali i zbog ovog snimka:

