Vlade Đurović razočaran brojevima Nemanje Nedovića u Evroligi

Izvor: MN Press

Iskusni srpski trener Vlade Đurović smatra da je Zvezda veoma blizu plasmanu u Top 6 Evrolige, a da pritom ima igrače koji bi tek trebalo da dignu formu. Jedan od njih je Nemanja Nedović, kome je zamerio partiju u pobedi protiv Baskonije (75:73), u kojoj je ubacio tri poena, uz šut iz igre 1/8.

"Nedović me razočarava, jer već dugo traje to da on da dva poena. Nemoguće je to, ima prodor, šut tehniku", kazao je Đurović za TV Arena sport.

"Očekujem od Nedovića da sad u prvoj utakmici koja dolazi da 20 poena, a to je eventualna dupla pobjeda protiv tog tima", dodao je on.

Govorio je Đurović i o drugim košarkašima Zvezde.

"Petrušev je bolestan, Dobrić povrijeđen, Jago se povrijedi kad je bilo najvažnije i opet se dobije bez panike, to je pokazatelj da je Zvezda stekla naviku pobjeđivanja", rekao je Đurović.

"Davidovac je naučio svoje i tačno kao da se dogovara sa trenerom kako će i kad će. Kao da mu Sferopulos kaže: 'Nećeš da ulaziš u nekim utakmicama, a u nekoj si mi džoker', tako se i dešava. Mitrović isto mora bolje, Kenan je riješio ovaj meč prodorom ali šut 1/8... Ne smije tako jedan šuter. On mora da igra mnogo bolje".

"Znači, u Zvezdi su Jago, Bolomboj i Kalinić najstandardniji, u njih imam najviše povjerenja, a ovi drugi kad se dodaju - odlično. Teodosić se pojavio posle dugo vremena, ništa posebno nije igrao, ali uvijek je bolje kada je tu", dodao je Đurović.

Crvena zvezda sledeću utakmicu u Evroligi kod kuće igra 10. januara, protiv Pariza u Beogradskoj areni.