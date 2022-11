NEVIĐENI SKANDAL NA KONCERTU! PJEVAČ OTIŠAO SA BINE JER MU JE HLADNO?! Publika bijesna - "Dali pare za pola sata svirke"

Pjevač Morisi napravio je skandal na koncertu u Los Anđelesu.

Izvor: YouTube/screenshot/Morgan King

Pjevač je izašao na binu Grčkog teatra kako bi izveo svoje nejveće hitove, ali je između svake pjesme kukao da se smrzava. Morisej je otpjevao pjesmu, a onda jednostavno sišao sa bine i završio koncert!

"Mislim da znate da je jako hladno, je l’ osjećate? Meni je hladno. Ali, sviraćemo", rekao je Morisi na početku koncerta, da bi samo pola sata kasnije muzičari stajali na bini bez frontmena, pitajući se šta da rade. Ubrzo su i oni otišli sa bine, a publika je pobijesnjela.

Pogledajte snimak:

Morisi Izvor: YouTube/Morgan King

Pjevač se prije 5 godina našao na meti javnosti zbog skandaloznih izjava o Harviju Vajnstinu i Kevinu Spejsiju, koji su optuženi za zlostavljanje. Morisi je intervju dao "Špiglu", da bi potom tvrdio da je časopis "izvrnuo njegove riječi", nakon čega su iz magazina objavili snimak intervjua u kojem pjevač govori sledeće:

"Mislim da Kevina Spejsija sada bespotrebno napadaju. OK, bio je u krevetu sa dječakom od 14 godina, kada je on imao 26 godina. Ono što mene zanima je – gdje su tom djetetu bili roditelji u tom trenutku. Mnoge žene koje optužuju Harvija Vajnstina ćutale bi, da su nakon toga napravile ikakve karijere. Znale su one šta se dešava kada ih je zvao u hotelske sobe. Onda im je posle bilo neprijatno, pa su, kao, prijavile da su napadnute. A da je sve prošlo OK i da su nakon toga napravile 'bum' u karijeri, niko ne bi pričao o tome".