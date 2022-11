DARKO LAZIĆ FALŠIRA ZA SVE PARE! Skandalozni snimak usijao mreže, a komentari PLJUŠTE - "Užas! Kreće KRV iz ušiju" VIDEO

Snimak Darka Lazića sa jednog nastupa "usijao" je mreže, a negativni komentari su se samo nizali.

Pjevač Darko Lazić nedavno je sa još nekoliko kolega nastupio u Švajcarskoj na jednom popularnom festivalu kada je cio program prekinut nakon dojave o bombi. Nakon što je utvrđeno da je dojava bila lažna, program je nastavljen, a prvi je nastupio Darko Lazić.

Snimci s nastupa su osvanuli na mrežama, a mnogi iz publike su se pitali šta se sa njim tačno desilo. Dok je pjevao svoj veliki hit, na snimku se primijeti kako pjevač teško izvlači tonove i sve vrijeme mu puca glas. Kako su svi navikli na dobre vokalne sposobnosti mladog pjevača, mnogi su nakon ovog nastupa bili šokirani, te su se komentari na društvenim mrežama samo nizali.

"Pjeva dobro, ali ima jedno veliko 'ali'! Više je pjevala publika nego on. Stalno kad je bio refren i mi jedva čekali da čujemo kako on to pjeva, Darko ostavi publici to da otpjeva. Totalno bezveze", glasio je komentar na, dok su se nakon toga komentari samo nizali.

"Neće da se umara", "Nije to taj Darko, mnogo falšira dok pjeva, nije to prije radio", "Užas, propao je i pjevački dosta", "On se napije i više ne može da pjeva pesmu", "Au brate, šta je ovo?", "Šta mu je, da li je dobro?", "Strašno", "Kreće krv iz ušiju", samo su neki od negativnih komentara na mrežama. Inače, ovo nije prvi put da korisnici mreža kritikiju Darkove vokalne sposobnost.

U domaćim medijima nedavno je odjeknula vijest da je nova devojka Darka Lazića u drugom stanju, a ubrzo se oglasio i pjevač. On nije želio da komentariše navode o trudnoći lepe Katarine, ističući da ne želi medijski da se eksponira, ali dodao i da bi volio da sa njom dobije još jednog sina. Oglasila i se njegova majka Branka Lazić, te istakla da vijest o blagoslovenom stanju njene snajke nije tačna, ali i da priželjkuju prinovu u porodici.